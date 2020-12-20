محافظ القاهرة يزف بشرى سارة لأهالي حلوان

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه يجري التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة النقل للانتهاء من إجراءات إنشاء نفق إضافي موازٍ بمسافة ٥٠ مترًا أسفل السكة الحديد في عزبة الوالدة بحلوان في إطار البروتوكول الموقع بين الجانبين، وذلك بتكلفة ١٥ مليون جنيه للتخفيف على المواطنين وتحقيق سيولة حركة المرور وتقليل الكثافة على النفق القديم في تلك المنطقة.





جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ برفقة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لحي حلوان لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبعض المشروعات الخدمية الجارية بالمنطقة.





وعقب ذلك، تفقد وزير التنمية المحلية سوق عزبة الوالدة، حيث تلاحظ خروج عدد كبير من الباعة الجائلين خارج السوق للشوارع المحيطة، مما يعيق حركة المرور وسير المواطنين.









ووجه شعراوي على الفور بسرعة رفع الإشغالات والمخلفات بالمنطقة المحيطة بالسوق.













وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية عدم خروج الباعة المتواجدين خارج السوق لعدم إعاقة حركة المرور بالطريق العام، مطالبًا بحصر جميع أعداد الباعة غير الملتزمين وتحذيرهم في حال تكرار خروجهم خارج السوق.









كما طالب شعراوي المسئولين بالحي بتكثيف الحملات لإزالة جميع الإشغالات الموجودة بالمنطقة، وكذا الاهتمام برفع القمامة على مدار اليوم ومتابعة نائبة المحافظ لجميع الملاحظات التي تم رصدها.





كما أكد وزير التنمية المحلية أهمية سرعة استغلال المعالم السياحية بالحي مثل الحديقة اليابانية وكابريتاج حلوان بمشاركة المستثمرين.







كما تم المرور على المنطقة المحيطة بسوق عزبة الوالدة وتلاحظ وجود إشغالات خارج السوق بسبب وجود باعة متجولين، وتم التوجيه على الفور بإزالة الإشغالات ورفع المخلفات الموجودة بالمنطقة.وخلال الجولة أيضًا، وجه اللواء محمود شعراوي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض المقاهي والكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقديم الشيشة.