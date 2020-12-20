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بين الناس

سكان مدينة النور بالزاوية الحمراء يستغيثون من الباعة الجائلين

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:59 م
صدى البلد
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احمد قطب

أرسل القارئ عبد العظيم بدير شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررًا من الباعة الجائلين.


وقال بدير في شكواه نحن سكان مدينة النور  بالزاوية الحمراء نعاني من وجود كوبري مشاه ضيق ويحتله الباعة الجائلون، ما يتسبب في زحام كبير في الاتجاهين.


وطالب المسئولين بسرعة عمل سوق خضار يقع بجوار السكة الحديد وإنهاء السلم، وعمل أكشاك الباعة الجائلين بالمنطقة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل.


ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

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