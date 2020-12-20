سكان مدينة النور بالزاوية الحمراء يستغيثون من الباعة الجائلين

أرسل القارئ عبد العظيم بدير شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررًا من الباعة الجائلين.





وقال بدير في شكواه نحن سكان مدينة النور بالزاوية الحمراء نعاني من وجود كوبري مشاه ضيق ويحتله الباعة الجائلون، ما يتسبب في زحام كبير في الاتجاهين.





وطالب المسئولين بسرعة عمل سوق خضار يقع بجوار السكة الحديد وإنهاء السلم، وعمل أكشاك الباعة الجائلين بالمنطقة.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل.





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