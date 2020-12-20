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محافظات

وفاه محمد أبوزيد استشاري النساء والتوليد متأثراً بإصابته بـ كورونا في قطور

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:18 م
فحص المواطنين ضد
فحص المواطنين ضد فيروس كورونا
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احمد علي
توفي الدكتور  محمد أبوزيد شكر استشارى النساء والتوليد بمستشفى قطور المركزى التابع لمديرية الصحة بالغربية، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد.

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ونعت الصحة بالغربية اليوم الأحد، الطبيب الراحل والذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل الحجر الصحى بقطور، وجار دفنه طبقا للإجراءات الاحترازية بقرية سجين مسقط رأسه بمركز قطور.

وكان الطبيب الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، متمثلة فى ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وجرى أخذ عينة طبيبة منه وجاءت النتيجة إيجابية، وتم عزله داخل المستشفى وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية.

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