تخدم أكثر من 7 آلاف فدان .. الفيوم تعلن بدء أعمال تبطين بحر الجرجبة بإطسا

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن بدء أعمال تبطين بحر الجرجبة بمركز اطسا، في إطار خطة مديرية الري والموارد المائية لتأهيل وتبطين الترع والمجارى المائية بمختلف أنحاء المحافظة.





وأضاف أن أعمال تأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية يهدف إلى الحفاظ على مياه الري وتقليل الهادر منها، لضمان وصولها إلى الأراضي الزراعية الواقعة بالنهايات، حفاظًا على الرقعة الزراعية من التبوير، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير الخدمات اللازمة للفلاحين، من أسمدة ومبيدات وبذور، فضلًا عن أعمال تطهير الترع والمصارف بصفة دورية بمختلف أنحاء المحافظة.





ومن جهته، أوضح المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري بالفيوم، أن أعمال تأهيل بحر الجرجبة تتم على مرحلتين، الأولى منها بداية من الفم حتى الكيلو 6.950 بطول 6.950 كيلو متر تخدم 3981 فدان، فيما تبدأ المرحلة الثانية من الكيلو 6.950 حتى الكيلو 12.950 بطول 6 كيلومترات تخدم 3590 فدانا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل 6531 مترًا من الترع والأبحر بمختلف أنحاء المحافظة.









من جانب أخر عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع التنسيقي الثالث للعمل التشاركي بين مختلف مديريات الخدمات والمؤسسات والهيئات العاملة داخل المحافظة، لمتابعة خطط العمل ومستوى الإنجاز ونسب التنفيذ ودراسة أهم آليات العمل والمعوقات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد ابوغنيمة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ووكيل مديرية القوى العاملة، ومدير المنطقة الصناعية، ومدير إدارة التنمية المحلية، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي إدارة مشروعك.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الااجتماع تناول مناقشة فرص العمل المتاحة بشركات ومصانع القطاع الخاص، وكذا المتاح لذوى الاحتياجات الخاصة، وطرق وكيفية الترويج والإعلان لهذه الفرص، والوصول الى أكبر عدد من المواطنين الراغبين فى الحصول عليها، فضلًا عن تشجيع الشباب وتيسير الإجراءات لحصولهم على القروض الميسرة التى تقدمها الدولة لإقامة مشروعات تنموية من خلال المساهمات التي يقدمها برنامج مشروعك، بالاضافة الى قروض التنمية المحلية.



















