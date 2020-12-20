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محافظات

محافظة البحيرة تشن حملات مكثفة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط بإدكو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:17 م
إزالة العقارات الآيلة
إزالة العقارات الآيلة للسقوط
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أسماء الجنبيهى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد ، حملة مكبرة لمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.


وأسفرت الحملة عن إزالة منزل دور أرضى بمساحة ١١٠ متر فارغ من السكان و صادر له قرار إزالة بمنطقة الإصلاح الزراعي حتى منسوب سطح الأرض لخطورته الداهمه وحفاظا على أمن وسلامة المارة والمنازل المجاورة.


ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة اللواء عماد الدكرورى بمحافظة البحيرة، الجمعة الماضية، حملة مكبرة لمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس وتوجيه أصحابها  وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.


وأسفرت الحملة عن إزالة منزل قديم بمساحة 100 متر صادر له قرار إزالة مكون من طابق أرضى وأول علوي بمنطقة كوم الطواحين بالسوق القديم بالمدينة حتى منسوب سطح الأرض لخطورته الداهمه وحفاظا على امن وسلامة المارة والمنازل المجاورة.


كما تم إزالة ستارة سطح عمارات مساكن كوم بلاج حرصًا علي أمن وسلامة المواطنين المارين بالمنطقة.


ويذكر أن سادت حالة من الفزع بين أهالي مركز المحمودية، في الشهر الماضي، عقب سقوط أجزاء من عقار سكني، بشارع الخولى.


علي الفور انتقل قوات الأمن والوحدة المحلية وإدارة الحماية المدنية، إلي مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وفرض كردونا أمنيا حول العقار، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين،حيث تبين بالفحص بأن العقار السكني مكون من طابقين وآيل للسقوط، ولا يوجد أي إصابات بشرية.


ويذكر أيضا شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، الأحد الماضي، حالة من الفزع عقب سقوط أجزاء من عقار بحارة البلاسى في شارع ٢٣ يوليو.


علي الفور انتقل قوات الأمن والوحدة المحلية وإدارة الحماية المدنية، إلي مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وفرض كردونا أمنيا حول العقار، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، حيث تبين بأن العقار عبارة عن دور أرضي ودور أول وثان علوى، والعقار خالى من السكان ويوجد به شروخ طولية وعرضية، وصادر له قرار إزالة رقم  150 لسنة 2019 و 151 لسنة 2019‪،وتم تحرر له محاضر عدم تنفيذ بأرقام 39 ، 40 بتاريخ 4 نوفمبر 2019، وتم فرض كردون أمنى امام المنزل، وتمت الأعمال بإشراف مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.


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محافظة البحيرة تشن حملات مكثفة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط بإدكو
محافظة البحيرة تشن حملات مكثفة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط بإدكو
محافظة البحيرة تشن حملات مكثفة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط بإدكو
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