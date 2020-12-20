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رياضة

أحمد حسن : إنجاز ملف انتخابات اتحاد الكرة من أولويات أحمد مجاهد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:12 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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عبدالله هشام
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، لديه ملف مهم يتعلق بسرعة إجراء الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر: "مجاهد سيحاول الإسراع في ملف الانتخابات، ومعه لجنة مكونة من محمد الشواربي واحمد حسام عوض".

وأشار إلى أن هناك قرارا رسميا بالتحقيق فيما حدث مع منتخب مصر للشباب، والإصابات العديدة التي ضربت اللاعبين بفيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك جزءا غير مسئول عنه البعض، لكن لابد من وجود تحقيق.

وأوضح أن أحمد مجاهد أكد عدم تسريح منتخب مصر للشباب، وهناك اتجاه لإقامة تصفيات لكأس العالم للشباب ولو حدث ذلك، فهو شئ إيجابي للمحافظة على المنتخب.

وأكد الصقر، أن السبب وراء رحيل لجنة عمرو الجنايني، يرجع إلى وجود تدخل حكومي في ظل تأجيل الانتخابات وتم إرسال خطاب بذلك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي وجد أن هناك نوعًا من المماطلة، ولذلك قرر تشكيل لجنة جديدة برئاسة أحمد مجاهد.
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