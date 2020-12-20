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فن

بين أحضان زوجها.. عبير صبرى تتألق في أحدث ظهور

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة عبير صبرى، مجموعة من الصور برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي بموقق التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت عبير صبرى في الصور برفقة زوجها أيمن البياع مرتدية فستان أحمر طويل وبتسريحة شعر بسيطة خلال حفل dearguestmagazin.

وكانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله العديد من الجوائز، والعمل من بطولة كل من النجمة يسرا و حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى و خالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.

مسلسل خيانة عهد إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و تم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد " فى اللحظات الأخيرة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

وحضرت الفنانة عبير صبري، على حفل ختام مهرجان الجونة مع المحامي أيمن البياع، وظهرت عبير بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، فاجأها زوجها بإعطائها قبلة رومانسية، وجاء ذلك خلال التقاط عبير صبري، الصور التذكارية مع زوجها على الريد كاربت للمهرجان.

وشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، حضور عدد كبير من نجوم و نجمات الفن، اللذين على تواجدوا على السجادة الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز.


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