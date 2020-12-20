تفشٍ.. طبيب منتخب الشباب يكشف تفاصيل التقرير الطبي في أزمة تونس

كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول والمتواجد مع منتخب مصر للشباب، أنه قدم تقريرا طبيا إلى اتحاد كرة القدم، عما حدث للبعثة في تونس.









وقال الدكتور محمد أبو العلا، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "المسحة الأولى كانت 14 لاعبا، ثم زاد العدد إلى17 لاعبا مع إصابة ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب".









وأضاف: "لم يكن هناك أي تجنٍ ضد منتخب مصر للشباب، المسحات التي ظهرت في تونس، تم التأكد منها بأنها إيجابية".









وواصل: "كان هناك دعم كبير ولو كان لنا حق سنحصل عليه، الوضع كان طبيًا يحتاج تقييم سواء باستكمال البطولة أو العودة إلى القاهرة، وفي النهاية تم اتخاذ القرار".









وأكمل أبوالعلا: "الطبيعي أن يكون هناك حالة أو اثنان، ولكن حدث نوع من التفشي بين اللاعبين، وكان يجب اتخاذ القرار".









وواصل الطبيب قائلا: "أحمد مجاهد تواصل معي منذ السفر إلى تونس، وقدمت تقريرًا بشكل رسمي إلى اتحاد كرة القدم عما حدث لمنتخب الشباب خلال رحلة تونس".









وزاد: "قدمت تقريرا عن الوضع الطبي فقط الذي كان موجودا، وما يجب أن نفعله لتفادي ذلك".









وتابع: "جميع اللاعبين أجروا مسحة طبية هنا قبل السفر إلى تونس بـ24 ساعة وكانوا كلها سلبية، ولكن الفترة التي أقاموا فيها هناك تعرضوا للعدوى بفيروس كورونا".









وأوضح: "كرة القدم لم تتغير، سيكون فيها معسكرات وإقامة في الفنادق، يجب مراعاة الإجراءات الاحترازية، معظم حالات اللاعبين مستقرة، ولا يوجد هناك أعراض تنفسية".









وأتم: "عندما وصلت إلى تونس، كان هناك 14 حالة، وظهرت بعض الأعراض عليهم، وهناك حالتان جديدتان ظهرتا بعد العودة".