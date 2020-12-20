رئيس حزب العدل يلتقي محافظ سوهاج

التقى النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، باللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على هامش زيارة رئيس الحزب لـ محافظات الصعيد، ومتابعته لأمانات الحزب بمختلف المحافظات.





جاء ذلك بحضور النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس المكتب السياسي لحزب العدل، و مصطفى أبو عقرب عضو اللجنة العليا لحزب العدل، و عبد الواحد حلمي أمين الحزب بمركز البلينا.





وتطرقت المقابلة للعديد من القضايا التي تهم الشارع السوهاجي، كما تفضل السيد المحافظ بذكر أهم ملامح خطة التنمية في المحافظة خلال العام القادم، باستثمارات تتجاوز ٢.٢ مليار جنيه، والتي تضمنت تطوير للمناطق الصناعية الأربعة الموجودة حديثا بالمحافظة، وكذلك إدراج عدد كبير من القرى الأكثر احتياجا فى خطة التطوير هذا العام، كإضافة للسبعين قرية التي تم إدراجها العام الماضى.