ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محاولات إسناد بعض لجان اتحاد الكرة لـ سحر عبدالحق ومحمد فضل وراء رحيل الجنايني

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:41 م
سحر عبدالحق ومحمد
سحر عبدالحق ومحمد فضل
Advertisements
عبدالله هشام
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه جرت محاولات للتحايل على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بعد خطابه بتقليص اللجنة السابقة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم إلى ثلاثية فقط، بإسناد بعض اللجان إلى سحر عبدالحق ومحمد فضل.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الفيفا وجد أن هناك تحايلا على قراره بوجود لجنة ثلاثية، بعدما حاول المسئولون إسناد لجنة التراخيص إلى محمد فضل، ولجنة الكرة النسائية إلى سحر عبدالحق، مع تواجد الجنايني وجمال محمد علي وأحمد عبدالله، ولذلك تم تغيير اللجنة السابقة وإسنادها للثلاثي أحمد مجاهد ومحمد الشواربي وأحمد حسام عوض".

وأشار إلى أن أحمد مجاهد سوف يخاطب وزارة الشباب والرياضة، بضرورة إقامة جمعية عمومية لإجراء انتخابات اتحاد كرة القدم، خاصة أنه ملزم بإجراء الانتخابات قبل 31 يناير 2021، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، ولو حدث ذلك سيكون أمرا إيجابيا.

ونوه إلى أن هناك البعض داخل اتحاد كرة القدم بدأ يدرس الاستقالة بعد رحيل مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات وذلك بسبب وجود خلافات سابقة مع أحمد مجاهد، موضحًا أن المستشار سيد البنداري رئيس لجنة الانضباط يدرس تقديم الاستقالة أيضا خلال الفترة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الفيفا يعين مجاهد والشواربي وعوض في لجنة اتحاد الكرة

من الحامول إلى الجبلاية| 7 معلومات عن رئيس لجنة اتحاد الكرة الجديد

محمد فضل الله: 3 اعتبارات تجعل قرار الـ فيفا صائبا بعد اختيار أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية للجبلاية

أبرز المعلومات عن محمد الشواربي وأحمد عوض عضوي اللجنة الثلاثية بالجبلاية

ننشر قرار الفيفا بتعيين اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة |شاهد

عمرو وهبي عن اختيار أحمد مجاهد: اتحاد الكرة له صنايعيته

ترشيحاتنا

محاولات إسناد بعض لجان اتحاد الكرة لـ سحر عبدالحق ومحمد فضل وراء رحيل الجنايني

الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا.. أول تعليق لـ بيج رامي على تتويجه ببطولة مستر أولمبيا

الناس دي بتنسى.. شوبير: مصطفى فهمي صاحب الفضل على العاملين بالاتحادات القارية

بيج رامي.. 6.5 مليون جنيه قيمة جائزة مستر أولمبيا

لعاب الكلب لا يبطل الوضوء.. أمين عام الفتوى يوضح

بعد إصابة قفشة والسولية وربيعة بكورونا.. الجهاز الفني للأهلي يستدعي 3 لاعبين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل من 200 ألف جنيه.. 4 سيارات زيرو في السوق المصرية

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات