محاولات إسناد بعض لجان اتحاد الكرة لـ سحر عبدالحق ومحمد فضل وراء رحيل الجنايني

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه جرت محاولات للتحايل على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بعد خطابه بتقليص اللجنة السابقة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم إلى ثلاثية فقط، بإسناد بعض اللجان إلى سحر عبدالحق ومحمد فضل.





وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الفيفا وجد أن هناك تحايلا على قراره بوجود لجنة ثلاثية، بعدما حاول المسئولون إسناد لجنة التراخيص إلى محمد فضل، ولجنة الكرة النسائية إلى سحر عبدالحق، مع تواجد الجنايني وجمال محمد علي وأحمد عبدالله، ولذلك تم تغيير اللجنة السابقة وإسنادها للثلاثي أحمد مجاهد ومحمد الشواربي وأحمد حسام عوض".





وأشار إلى أن أحمد مجاهد سوف يخاطب وزارة الشباب والرياضة، بضرورة إقامة جمعية عمومية لإجراء انتخابات اتحاد كرة القدم، خاصة أنه ملزم بإجراء الانتخابات قبل 31 يناير 2021، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، ولو حدث ذلك سيكون أمرا إيجابيا.





ونوه إلى أن هناك البعض داخل اتحاد كرة القدم بدأ يدرس الاستقالة بعد رحيل مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات وذلك بسبب وجود خلافات سابقة مع أحمد مجاهد، موضحًا أن المستشار سيد البنداري رئيس لجنة الانضباط يدرس تقديم الاستقالة أيضا خلال الفترة المقبلة.