ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرلمان التركي يقر قانونا يسمح لـ الداخلية بوقف أنشطة المنظمات المدنية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:22 م
البرلمان التركي يقر
البرلمان التركي يقر قانونا يسمح لـ الداخلية بوقف أنشطة المنظ
Advertisements
قسم الخارجي
أقر البرلمان التركي، اليوم الأحد، قانونا يمنح الداخلية صلاحية وقف أنشطة منظمات المجتمع المدني وعزل أعضاء مجالس إداراتها.


ووفقا لصحيفة "زمان" التركية المعارضة، صوت البرلمان التركي، اليوم الأحد، على مادة، ضمن حزمة قانونية مؤلفة من 43 مادة، تمنح وزير الداخلية صلاحية وقف أنشطة منظمات المجتمع المدني وعزل أعضاء مجالس إدارتها ووضعها تحت الوصاية.


وأقرت لجنة العدل بالبرلمان التركي المادة الخامسة عشر ضمن مشروع قانون مقترح لمنع انتشار الأسلحة المدمرة، الذي أعده نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.


ويأتي ذلك رغم انتقادات الأحزاب المعارضة للمادة التي تمنح وزير الداخلية صلاحية تعيين الوصاة على منظمات المجتمع المدني وإيقاف انشطتها.


وبموجب المادة الخامسة عشر المشار إليها، أصبح باستطاعة وزير الداخلية والولايات إقالة أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات والقائم بحقها تحقيقات في إطار الإرهاب وإيقاف أنشطة تلك الجمعيات بشكل مؤقت وتعيين وصاة عليها إن استدعت الحاجة لهذا.


ووفقا للصحيفة التركية، توضح المادة أنه بالإمكان إيقاف منظمات المجتمع المدني النشطة في المجالات المختلفة بشكل مؤقت وعزل القائم بحقهم تحقيقات في إطار الإرهاب من المجالس الإدارة الخاصة بتلك الجمعيات بشكل مؤقت كإجراء احترازي بجانب مصادرة وزير الداخلية للجمعيات بشكل مؤقت في حال ما لم تكن الإجراءات الاحترازية المتخذة كافية أو إن كان التأخير سيشكل مشكلة، لتتولى المحكمة متابعة هذا القرار في غضون 48 ساعة.


وبات بالإمكان أيضا تعيين وصاة خلفا للقيادات المقالة من مناصبهم بموجب بنود قانون الجمعيات، هذا وأقر البرلمان التركي 19 مادة من مواد القانون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الهيئة العامة للاستعلامات تواصل فضح نظام تميم.. قطر بلا مجتمع مدني والمنظمات غير الحكومية حيلة الدوحة للتدخل فى شؤون الدول الأخري..والحبس ينتظر نشطاء العمل الأهلي

أمانة الشيوخ تنتهي من جدول أعمال الجلسة العامة وتوزعه على النواب

‏الشيوخ يقر أول 36 مادة بلائحته دون تعديل.. المجلس أحد غرفتي البرلمان

ترشيحاتنا

بعد 80 يوما على رحيل أبيه.. وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

الفيروس يتوغل.. إصابة محمد نجيب نجم الأهلي السابق بـ كورونا

لا توجد رغبة في بقائه.. خالد الغندور على رادار الرحيل عن قناة الزمالك

إيجابي.. أول تعليق من عمرو السولية بعد إصابته بكورونا

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين ثلاثة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا

بمايوه محتشم .. شاهد شيما صابر في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل من 200 ألف جنيه.. 4 سيارات زيرو في السوق المصرية

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات