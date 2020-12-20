البرلمان التركي يقر قانونا يسمح لـ الداخلية بوقف أنشطة المنظمات المدنية

أقر البرلمان التركي، اليوم الأحد، قانونا يمنح الداخلية صلاحية وقف أنشطة منظمات المجتمع المدني وعزل أعضاء مجالس إداراتها.









ووفقا لصحيفة "زمان" التركية المعارضة، صوت البرلمان التركي، اليوم الأحد، على مادة، ضمن حزمة قانونية مؤلفة من 43 مادة، تمنح وزير الداخلية صلاحية وقف أنشطة منظمات المجتمع المدني وعزل أعضاء مجالس إدارتها ووضعها تحت الوصاية.









وأقرت لجنة العدل بالبرلمان التركي المادة الخامسة عشر ضمن مشروع قانون مقترح لمنع انتشار الأسلحة المدمرة، الذي أعده نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.









ويأتي ذلك رغم انتقادات الأحزاب المعارضة للمادة التي تمنح وزير الداخلية صلاحية تعيين الوصاة على منظمات المجتمع المدني وإيقاف انشطتها.









وبموجب المادة الخامسة عشر المشار إليها، أصبح باستطاعة وزير الداخلية والولايات إقالة أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات والقائم بحقها تحقيقات في إطار الإرهاب وإيقاف أنشطة تلك الجمعيات بشكل مؤقت وتعيين وصاة عليها إن استدعت الحاجة لهذا.









ووفقا للصحيفة التركية، توضح المادة أنه بالإمكان إيقاف منظمات المجتمع المدني النشطة في المجالات المختلفة بشكل مؤقت وعزل القائم بحقهم تحقيقات في إطار الإرهاب من المجالس الإدارة الخاصة بتلك الجمعيات بشكل مؤقت كإجراء احترازي بجانب مصادرة وزير الداخلية للجمعيات بشكل مؤقت في حال ما لم تكن الإجراءات الاحترازية المتخذة كافية أو إن كان التأخير سيشكل مشكلة، لتتولى المحكمة متابعة هذا القرار في غضون 48 ساعة.







