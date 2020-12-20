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بين الناس

أهالي قرية وردان بالجيزة: "عاوزين خدمات صحية"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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احمد قطب

أرسل القارئ السيد محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" متضررًا من الإهمال الذي يطول قرية وردان إحدى القرى التابعة لمركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة


وقال محمد في شكواه" "نعاني نحن سكان قرية وردان من الإهمال للقرية منذ زمن كبير في كثير من الخدمات منها الخدمات الصحية حيث توجد مستشفى ليس بها أي خدمات صحية وعدم وجود طرق ممهدة وعدم وجود صرف صحي آدمي لهذه القرية والقرى المجاورة بالإضافة إلي تكدس الفصول المدرسية"


وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشاكل رأفة بأهالي القرية

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

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