أهالي قرية وردان بالجيزة: "عاوزين خدمات صحية"

أرسل القارئ السيد محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" متضررًا من الإهمال الذي يطول قرية وردان إحدى القرى التابعة لمركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة.





وقال محمد في شكواه" "نعاني نحن سكان قرية وردان من الإهمال للقرية منذ زمن كبير في كثير من الخدمات منها الخدمات الصحية حيث توجد مستشفى ليس بها أي خدمات صحية وعدم وجود طرق ممهدة وعدم وجود صرف صحي آدمي لهذه القرية والقرى المجاورة بالإضافة إلي تكدس الفصول المدرسية".





وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشاكل رأفة بأهالي القرية.

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