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تعليم

عميد اقتصاد وعلوم سياسية يكشف تفاصيل الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:29 م
عميد كلية الاقتصاد
عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
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مريم عزت
كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، عن شكل اليوم الاول من انتخابات اتحاد الطلاب للعام 2020-2021 . 

وقال محمود السعيد، خلال تصريح لصدى البلد ، ان الانتخابات تجرى بشكل طبيعى ولا يوجد هناك  اى عقبات تواجه الطلاب اثناء عملية الانتخاب،  وذلك مع تطبيق كافة الاجراءات الاجترازية من الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وفى حالة التعادل فى الاصوات ستتم الاعادة غدا 

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وكانت جامعة القاهرة قد أوضحت أنه سيتم الإعلان عن  الكشوف الابتدائية يوم الاحد الموافق 13/12/2020 ، وتلقي طلبات الطعون يوم الاثنين الموافق 14/12/2020 ، على أن يتم فحصها يوم الثلاثاء الموافق 15 من نفس الشهر.

ويتم إعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء الموافق 16/12/2020 ، وانتخابات الجولة الاولى والفرز وإعلان النتائج يوم الاحد الموافق 20/12/2020 وتبدأ انتخابات الاعادة يوم الاثنين الموافق 21 من نفس الشهر ، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 ، كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الاربعاء 23 من نفس الشهر ، على أن تتم اجراء انتخابات امناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 /12 /2020.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعوة إلى جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

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