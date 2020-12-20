عميد اقتصاد وعلوم سياسية يكشف تفاصيل الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، عن شكل اليوم الاول من انتخابات اتحاد الطلاب للعام 2020-2021 .





وقال محمود السعيد، خلال تصريح لصدى البلد ، ان الانتخابات تجرى بشكل طبيعى ولا يوجد هناك اى عقبات تواجه الطلاب اثناء عملية الانتخاب، وذلك مع تطبيق كافة الاجراءات الاجترازية من الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وفى حالة التعادل فى الاصوات ستتم الاعادة غدا .





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