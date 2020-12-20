صاحبتي الأنتيخ.. سوسن بدر تظهر برفقة وفاء صادق

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة جديده لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت سوسن بدر في الصورة برفقة الفنانة وفاء صادق، وعلقت علي الصورة قائلة: "صاحبتي الأنتيخ".

وتستعد الفنانة سوسن بدر، للمشاركة في دراما رمضان المقبل، بمسلسل "الملك أحمس"، وتجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية والدته، وهو من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، محمد علاء، محمد فراج، ومن إخراج حسين المنباوي.





كانت سوسن بدر شاركت في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.





"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.



