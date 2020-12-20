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فن

قالوا لـ صدى البلد .. رانيا محمود ياسين: عدم تكريم اسم والدي في مهرجان القاهرة أزعج النقاد.. وفردوس عبد الحميد تكشف كواليس مشاركتها في احتفالية محمد صبحي 50 سنة فن .. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن أعمالهم الفنية الجديدة أو أسباب غيابهم عن الساحة.. ونستعرض في التقرير التالي أبرز هذه التصريحات.


أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين، موافقته على إعطاء مقتنيات والده الفنان الراحل محمود ياسين إلى الدولة. 

وقال عمرو ياسين لـ صدى البلد: "إن الدولة لديها اهتمام كبير جدا بوالدي أشكرهم عليه وموافق على إعطاء بعض مقتنيات والدى لـ الدولة". 

وكرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اسم الفنان الراحل محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا في أكتوبر الماضي، خلال حفل التأبين الذي أقامته وزارة الثقافة خصيصا، على خشبة المسرح القومي، باعتبار الراحل أحد أهم أبنائه.


قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إن عدم تكريم اسم والدها الراحل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى أمر لم يزعجها وإنما أزعج النقاد.

وأضافت رانيا محمود ياسين، لـ "صدى البلد": "أي احتفالية تجاهلت تكريم اسم محمود ياسين تخسر الكثير".

وأعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن رفضها لفكرة تجسيد رحلة والدها في عمل فني، لافتة إلى أنه لا يوجد من يشبهه، وأن الأمر لا يتوقف على الشكل فقط،قائلة: "مين عنده كاريزما محمود ياسين ونبرة صوته".


وجه السينارست عمرو محمود ياسين، الشكر لوزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم، ضمن حفل التأبين الذي أقامته وزارة الثقافة خصيصا، على خشبة المسرح القومي للفنان الراحل محمود ياسين.

وقال عمرو محمود ياسين لـ عدسة صدى البلد: "بشكر الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنان إيهاب فهمى على الحفل الجميل.

وأضاف عمرو محمود ياسين: "زعلان على مهرجان القاهرة مش زعلان أنهم مكرموش محمود ياسين لأنها تعتبر سقطة لما المهرجان الأول فى مصر، يكون القائمين عليه غير مدركين أن أحد أركان السينما المصرية قد رحل ".


أعربت الفنانة فردوس عبد الحميد عن فخرها وسعادتها لحضورها احتفالية  خمسين عاما من الفن لـ الفنان محمد صبحى .

وقالت فردوس عبد الحميد لـ عدسة صدى البلد: "سعيدة جدا وفخورة إني بشارك زميلى وصديقى محمد صبحى فى الاحتفالية العظيمة دى". 

وكشفت عن رأيها في مسرح ودراما محمد صبحي.



تحدثت كل من الفنانة هالة صدقى ودنيا عبد العزيز لعدسة "صدى البلد"، عن تاريخ وأعمال الفنان محمد صبحى ضمن احتفالية مرور خمسين عاما من الفن.

وتحدثت هالة صدقي عن علاقتها بالفنان محمد صبحي وأبرز نجاحاته الفنية، خاصة المسرحية والدرامية.
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