ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحجر الزراعي: افتتاح 40 سوقا أمام الصادرات الزراعية منذ 2018.. تفاصيل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:49 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
قال إسلام فرحات مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغ 4.9 مليون طن، وذلك فى ظل العام الاستثنائي الذي نشهده في ظل تفشي وباء فيروس كوفيد 19 بدول العالم المختلفة، ويرجع النجاح في ذلك إلى عدة أسباب.

وأشار "فرحات" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن نجاح الإدارة المركزية للحجر الزراعى فى وضع خطة طموحة لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية من أهم أسباب زيادة الصادرات الزراعية.

وأضاف "مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى بوزارة الزراعة" تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية للأسواق الحالية ورفع التشديدات الرقابية من الدول الخارجية من أهم الأسباب.

وأكد أن إجمالى الأسواق التى تم فتحها منذ 2018 حتى تاريخه ما يزيد عن 40 سوقا جديدة.

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالي 4.9 مليون طن حتى الآن رغم ظروف تفشي فيروس كورونا تأثر حركة والنقل التجارة العالمية .

 وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، والفلفل.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 465 ألفا و880 طن، بالإضافة إلى تصدير 679 ألفا و613 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 421 ألفا و152 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البنجر المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 344 ألفا و 970 طنا، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 139 ألفا و59 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 98 ألفا و185 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السابع بإجمالي 90 ألفا و21 طنا، يليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 50 ألفا و590 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 ألفا و235 طنا، بينما حصل الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 26 ألفا و474 طن، وحصلت الفاصوليا على المركز الحادي عشر بإجمالي 23 ألفا و 172 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 8535 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 4395 طنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ الإنفوجراف والفيديو.. معلومات الزراعة يعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة الوزارة

الموالح الأولى.. صادرات مصر الزراعية تتخطى 4.5 مليون طن

2.1 مليار دولار قيمة صادرات الحاصلات الزراعية خلال موسم 2019 - 2020

مصر تصدر 702 ألف طن بطاطس.. ننشر أهم صادرات الحاصلات الزراعية 2020

معلومات الزراعة يصدر انفوجراف الحصاد الأسبوعي ..إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بالوادي الجديد

دول العالم تفضل الموالح المصرية.. احتلت المركز الأول في التصدير عالميا.. زراعة البرلمان: الفضل يرجع لجودة المنتجات الزراعية المصرية وسعرها المناسب

ترشيحاتنا

بعد إصابته بكورونا.. رانيا يوسف توجه رسالة لـ محمد الشرنوبي

في ذكرى ميلاد محمد رضا.. تعرف على أسباب حمله لكفن أحمر

درة تصدم جمهورها بزيادة وزنها بعد الزواج.. شاهد

ليلى علوي تستمتع بترانيم عيد الميلاد من إحدى الكنائس.. شاهد

لعاب الكلب لا يبطل الوضوء.. أمين عام الفتوى يوضح

صحفي إنجليزي يكشف حقيقة اقتراب محمد صلاح من ريال مدريد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل من 200 ألف جنيه.. 4 سيارات زيرو في السوق المصرية

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات