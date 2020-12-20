الحجر الزراعي: افتتاح 40 سوقا أمام الصادرات الزراعية منذ 2018.. تفاصيل

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالي 4.9 مليون طن حتى الآن رغم ظروف تفشي فيروس كورونا تأثر حركة والنقل التجارة العالمية .





وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، والفلفل.





وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 465 ألفا و880 طن، بالإضافة إلى تصدير 679 ألفا و613 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 421 ألفا و152 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البنجر المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 344 ألفا و 970 طنا، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 139 ألفا و59 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 98 ألفا و185 طنا.



