اتحاد الجودو: حصول جميع لاعبي المنتخب على ميداليات بالبطولة الإفريقية حدث تاريخي

قال مطيع فخر الدين ، رئيس الاتحاد المصري للجودو ، إن هذا العام كان صعبًا للغاية بسبب جائحة كورونا ، وإلغاء المناقشات في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن هناك فترة لم يخضع اللاعبين للتمرين فيها ، بلغت حوالي 3 أشهر، وكانت التمرينات تُقام داخل المنازل فقط، بمتابعة المدير الفني للجودو.





وأضاف مطيع فخر الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR2 " ، أنه بعد مرور هذه المدة، دخلوا في مُعسكر داخلي في المركز الأوليمبي في منطقة المعادي لمدة شهر ، وتمرن اللاعبين ولكن ليس بالطريقة الكافية، بسبب الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الجودو لعبة تلامسية، "والمنافس بيبقي في حضنك"، مؤكدًا أنه تم الالتزام بقدر الاستطاعة.





وتابع رئيس الاتحاد المصري للجودو ، أنه بعد ذلك بدأت الفكرة في عمل معسكر خارجي ، على رغم من إغلاق جميع النشاطات في العديد من الدول ، إلا أنهم نجحوا في التواصل مع الاتحاد الأوزباكستاني للمشاركة في معسكر التدريب الدولي ، بالتنسيق مع اتحاد " جورجيا " أيضًا .





وأشار " فخر الدين " ، إلى وجود صعوبة في السفر ، وصعوبة في استعداد أي دولة لاستقبال اللاعبين ، والاشتراك في معسكر التدريب الدولي ، لافتا إلى أن معسكر اتحاد القوى استمر حوالي 15 يومًا ، بالإضافة إلى أن وزير الرياضة والأطقم الفنية ، واللجنة الأوليمبية ، قاموا بمد هذه الفترة ، لـ 15 يوم أُخرى ، حتي يستفاد اللاعبون بالقدر الكافي .





وأكد، أن اللاعبين بعدها رجعوا إلى القاهرة ، ثم ذهبوا لمقابلة فريق مدغشقر، معقبا: "اللي حصل في مدغشقر هذا العام ليس له مثيل في تاريخ الاتحاد المصري للجودو، مشيرًا إلى أنه شارك في البطولة بحوالي 9 لاعبين، وجميعهم حققوا ميداليات في البطولة الإفريقية، وهو إنجاز لأول مرة ، فقد حصل 5 منهم على ميداليات ذهبية ، واثنان حصلا على ميداليات فضية ، والإثنان الأخران حصلوا على ميداليات برونزية .