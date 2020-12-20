صدى البلد يحاور الطلاب المشاركين في ماراثون الانتخابات الطلابية بجامعة حلوان

بدأت اليوم جامعة حلوان ماراثون الجولة الأولى من انتخابات اتحادات الطلاب بكافة الكليات بالجامعة، وتم فتح لجان الانتخابات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، واستمر عملية التصويت حتى الساعة الساعة 2 ظهر اليوم، ومن المقرر أن يتم الفرز وإعلان النتائج اليوم.

وتشهد الجامعة هذا العام انتخابات اتحادات الطلاب في أجواء من الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة؛ نظرا لما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا.

وشددت الجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من لبس الكمامة وعدم خلعها وعدم دخول أى طالب إلى لجنة الانتخابات وبدون ارتداء الكمامة كما حرصت الجامعة على تطبيق جميع قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب وبعضهم والتنبيه على عدم التجمعات بين الطلاب وبعضهم البعض، وذلك ولمواجهة فيروس كورونا وحتى تمر الانتخابات بسلام وأمان.





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وتحاور موقع صدى البلد مع طلاب جامعة حلوان المشاركين في التصويت في ماراثون الانتخابات الطلابية، حيث قال الطالب إبراهيم وجيه الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب أنه كان حريصا على الحضور للمشاركة في ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للإدلاء بصوته.





وأوضح الطالب إبراهيم وجيه في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن مشاركته اليوم عادت عليه بالنفع، لأن انتخاب عضو اتحاد طلاب جيد سينفعه هو وزملاءه فيما بعد، حيث يوفر الاتحاد للطلاب خدمات و انشطة كثيرة ومفيدة بالإضافة الى جهود حل مشاكل الطلاب.





ومن جانبه .. أعرب أمين مصطفى الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة عن سعادته من حسن تنظيم انتخابات اتحاد الطلاب، وقال إن حرص جامعة حلوان على إقامة الانتخابات رغم اجواء الخوف من كورونا، تؤكد على الاهتمام بزرع فكرة احترام حرية الرأي والتعبير داخل حرم الجامعة.





وأشار الطالب إلى أن دور اتحاد الطلاب فى غاية الأهمية، حيث يساعد الاتحاد جميع طلاب الجامعة في معرفة أنشطة الجامعة، وهو ما يوفر على الطلاب مشقة التعامل مع الموظفين، على اعتبار أن تعامل الطلاب مع زملاء من نفس عمرهم أسرع وأسهل فى التواصل.





وأشاد الطالب بحرص الجامعة أيضا على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية أثناء العملية الانتخابية، حيث لا يسمح بدخول لجنة الانتخاب بدون ارتداء الكمامة.





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وقالت الطالبة نور على الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب إن اتحاد الطلاب له دور كبير، فهو يعد حلقة الوصل بين طلاب الجامعة وإدارة الجامعة، حيث يكون دور الاتحاد مساندة الطلاب ودعمه وتقديم يد العون لهم فى حالة وقوع الطالب فى أى مشكلة وتعريف الطالب بإنشطة الجامعة المختلفة الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية .





وقال الطالب اسلام ابراهيم الطالب بالفرقة الأولى بكلية الآداب بجامعة حلوان، إنه لمس دور اتحاد الطلاب منذ دخوله إلى الجامعة ، مؤكدًا أن اتحاد الطلاب ساعده أثناء دخوله إلى الجامعة فى تقديم أوراقه والتعرف على الكلية المناسبة وعلى أقسامها، ولذلك حرص اليوم على المشاركة في عملية انتخاب اتحاد الطلاب .





جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية تقام بـ 8 كليات فقط من اصل 21 كلية بعد أعلنت 13 كلية حسم موقف انتخابات الاتحادات الطلابية بهم عن طريق التزكية و هى كليات (التمريض – التربية – الطب – الحاسبات والذكاء الاصطناعي – العلوم – الصيدلة – السياحة والفنادق – التربية الموسيقية – التربية الرياضية بنات – الفنون الجميلة – التكنولوجيا والتعليم – الاقتصاد المنزلى – الخدمة الاجتماعية ) .









وانطلق الماراثون الانتخابي بعدد 771 طالبا مرشحا لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020-2021، بمختلف كليات الجامعة بمعدل 445 طالبا، 326 طالبة، وتتم الانتخابات في 8 كليات من كليات جامعة حلوان في 34 لجنة انتخابية.







