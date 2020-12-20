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حوادث

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي ببلبيس

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:18 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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محمد الطحاوي

أصيب 8 أشخاص بكدمات وكسور في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي ببلبيس بمحافظة الشرقية وجاري نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.


تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بإصابة 8 أشخاص بكدمات وكسور في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي بدائرة المركز .

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وعلي الفور تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس تلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


وعلي جانب أخر، نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة سرقة مقر شركة بالشرقية وضبط مرتكبى الواقعة،حيث تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (مالك شركة - كائنة بدائرة المركز) بإكتشافه كسر باب مقر الشركة وكذا كسر الخزينة الخاصة به وسرقة (مبالغ مالية - جهاز لاب توب - هاتف محمول) ووجود بعثرة بمحتويات الشركة.


تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقليوبية).


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديريتى أمن (الشرقية – القليوبية) أسفرت عن ضبطهم .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بإسلوب "كسر الباب" وقرر أحدهم بقيامه بالتوجه وباقى المتهمين إلى العقار المُشار إليه حيث قام أحدهم بمراقبة الطريق وصعد الإثنين الآخرين وتمكنا من الدخول إلى مقر الشركة وكسر بابها وكذا كسر بابى غرفتين داخل الشركة وكسر باب الخزينة وسرقة محتوياتها ، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بإعترافات المتهم المذكور أيداها.. وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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