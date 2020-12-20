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رياضة

الدوري الإيطالي.. شوط أول سلبي بين تورينو وبولونيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:45 م
تورينو ضد بولونيا
تورينو ضد بولونيا
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محمد السعيد
حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة تورينو وبولونيا التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإيطالي.
تورينو كان الأخطر خلال الشوط الأول، حيث استحوذ على الكرة بنسبة بلغت 45 % وسدد 3 تصويبات من  تسديدتين على المرمى، بينما سدد بووبنيا 6 تصويبات منهم تسديدتان على المرمى أيضا.

ويحتل بولونيا المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد تورينو في المركز الـ 19 بـ 7 نقاط.

وتقام اليوم أيضا العديد من المواجهات في مسابقة الدوري الإيطالي، أبرزها ميلان مع ساسولو.

ميلان ضد ساسولو:

يحل فريق إيه سي ميلان  ضيفا ثقيلا على نظيره ساسولو اليوم، الأحد، في تمام الرابعة مساء، على ملعب مابي.

ويسعى فريق إيه سي  ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لإيقاف نزيف النقاط في الدوري الإيطالي، بتحقيق الفوز على ساسولو في مباراة اليوم، وتأمين صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو.

وفقد ميلان 4 نقاط في آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث تعادل أمام بارما  2 - 2، وأمام جنوى بنفس النتيجة.

ويفقد ميلان لخدمات نجمه السويدي  إبراهيموفيتش في مباراة الليلة، بسبب معاناته من إصابة عضلية.

على الجانب الآخر يطمح ساسولو الذي يقدم نتائج جيدة هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسنيري لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد ساسولو في المركز السادس بـ 23 نقطة.
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