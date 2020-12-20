الدوري الإيطالي.. شوط أول سلبي بين تورينو وبولونيا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة تورينو وبولونيا التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإيطالي.

تورينو كان الأخطر خلال الشوط الأول، حيث استحوذ على الكرة بنسبة بلغت 45 % وسدد 3 تصويبات من تسديدتين على المرمى، بينما سدد بووبنيا 6 تصويبات منهم تسديدتان على المرمى أيضا.





ويحتل بولونيا المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد تورينو في المركز الـ 19 بـ 7 نقاط.





وتقام اليوم أيضا العديد من المواجهات في مسابقة الدوري الإيطالي، أبرزها ميلان مع ساسولو.





ميلان ضد ساسولو:



