توجيهات رئاسية.. التضامن تطلق المرحلة الأولى من برنامج المنظومة الموحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.. ونواب: القانون ألزم بتوفيرها لذوي الإعاقة بأسعار مناسبة

أبو حامد: إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية تطبيق لقانون ذوي الإعاقة

نائب: إطلاق منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية تحل أزمة الملايين من ذوى الهمم

برلمانية: أقل طرف صناعي في مصر تصل تكلفته إلى آلاف الجنيهات













أشاد عدد من النواب بإطلاق وزارة التضامن المرحلة الأولى من برنامج المنظومة الموحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، حيث أكدوا أن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ألزم الدولة بإتاحة الأجهزة التعويضية بأسعار مناسبة للأشخاص ذوى الإعاقة بحيث يتم توفيرها فى كافة المحافظات.





كما أشاروا إلى أن الحاجة إلى الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية أو البديلة، سواء في الأجزاء العلوية أو السفلية، لفئات اجتماعية مختلفة بينهم أطفال ونساء وشباب وكبار في السن، بات يمثل ضرورة قصوى ليس في مصر فقط بل في منطقتنا العربية التي تشهد اشتعال بؤر الصراعات المسلحة، ووقوع التفجيرات الإرهابية، وبقاء خطر الألغام الأرضية،





فى البداية قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان، إن إطلاق وزارة التضامن المرحلة الأولى من برنامج المنظومة الموحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية يعتبر بمثابة خطوة هامة لتطبيق أحكام القانون، التى وردت فى قانون الأشخاص ذوى الاعاقة.





وأشار أبو حامد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلي أن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ألزم الدولة بإتاحة الأجهزة التعويضية بأسعار مناسبة للأشخاص ذوى الإعاقة بحيث يتم توفيرها فى كافة المحافظات.





وأكد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان ان وزارة التضامن تدرس حتى الان مع عدد من المتخصيين فى شأن الأشخاص ذوى الإعاقة والحكومة والمجتمع الأهلى كيفية الوصول لأفضل بديل نستطيع من خلاله توفير الأجهزة التعويضية.





وأشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بإطلاق وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر.





وقال إن هذه خطوة ستدخل السعادة والفرح في قلوب ملايين من ذوى الإعاقة في مصر، وتحل أزماتهم المتكررة بسبب هذه الأجهزة، والذي يقدر عددهم بأكثر من 12 مليونا من الأشخاص ذوى الإعاقة.





وقال مشهور فى بيان صحفى له إنه لا يخفي على أحد أن هذه المنظومة خلال سنوات ماضية سادت فيها العشوائية، ودخل في صلب إنتاجها ورش «بير السلم» تستغل عدم وجود مواصفات قياسية لإنتاج تلك الأجهزة من قبل هيئة المواصفات والجودة، وكذلك عدم وجود جهة معنية مختصة بالإشراف على جميع مراحل التصنيع، مما يسفر عن إنتاج أجهزة تُحدث أضرارا بالغة للمرضى، تبدأ بالتهابات، وتنتهى بإجراء عمليات بتر إضافية، كما أحجم الكثير من أسر ذوى الإعاقة لما يتبادر للأذهان التكلفة المرتفعة للغالية، بالإضافة إلى صعوبة تعلم استخدامها من قبل بعض المرضى، بالإضافة إلى حاجتها إلى الإصلاح والصيانة بصفة دورية، كما أن بعض الأعضاء مثل المفاصل التعويضية تتطلب جراحة موسعة وغزوية لزرعها وغالبًا ما تقدم حركة محدودة، مثل الركبتين، لكن في وجود برنامج قومى ومتابعة من الرئيس السيسي فإن الأزمة ستنتهي قريبا.





وأضاف النائب أن الحاجة إلى الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية أو البديلة، سواء في الأجزاء العلوية أو السفلية، لفئات اجتماعية مختلفة بينهم أطفال ونساء وشباب وكبار في السن، بات يمثل ضرورة قصوى ليس في مصر فقط بل في منطقتنا العربية التي تشهد اشتعال بؤر الصراعات المسلحة، ووقوع التفجيرات الإرهابية، وبقاء خطر الألغام الأرضية، وفي ظل وجود منظومة توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، ستحدث قفزة كبير في إنهاء هذه الأزمات سواء في مصر أو للدول المجاورة.





وقالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أنها سبق وأن تقدمت بطلب مناقشة عامة بشأن أهم مشكلة تواجه ذوى الإعاقة فى مصر، والتي تتمثل في ارتفاع أسعار الأطراف الصناعية بكل أنواعها.

وأوضحت آمال رزق الله أن أقل طرف صناعي في مصر تصل تكلفته إلى آلاف الجنيهات، فكانت الأطراف التي تخص منطقة فوق الركبة بلغت من 18 إلى 28 ألف جنيه على حسب النوع ألماني أم صيني أم مصري.

وتابعت: وصل سعر نفس الطرف الصناعي الألماني إلى 28 ألف جنيه أما الصيني فوصل إلى 70 ألف جنيه، ويختلف أيضًا على نوع الركبة للشخص المصاب أو الحركة التي يحتاجها، أما الأطراف الصناعية الخاصة بأسفل الركبة، فأسعارها كانت مرتفعة، فوصل الألماني إلى 95 ألف جنيه، والمصري 13 ألف جنيه، أما الصيني فكان الأغلى ووصل إلى 29 ألف جنيه للطرف الصناعي الواحد.

وقالت عضو البرلمان: إنه لا يستطيع كل المصابين أن يقوموا بتركيب الأطراف الصناعية؛ لأنها تعتبر مرتفعة الثمن وليست كل الدول تمنحها لذوي الحاجات الخاصة أو تدعمها.

وأشارت إلى أنه لا يوجد في مصر سوى مصنع حكومي واحد، تابع للمعهد القومي للتأهيل الحركي والعصبي منذ عام 1967، يعمل به فنيو أطراف صناعية حيث توجد مدرسة داخل المعهد لتعليم الفنيين، وعلى مدار 50 سنة تخدم المعاقين حركيًا، لكنه لا يستطيع مواجهة حالات الغلاء ومواجهة احتياجات السوق، كما أن الاعتماد على رجال الأعمال والتبرعات التى تأتي منهم لا تكفي لسد الاحتياجات ما انها تكون فى شكل مهين بع الشيء لذوى الإعاقة.

وكانت قد أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر.





وتهدف المنظومة لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى والمساهمة الفعالة في دمجهم في التعليم بجميع مستوياته وفي العمل وفي المجتمع بأكمله.





وتتمثل الفئات التي يستهدفها البرنامج من لديهم بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وغيرها من المعينات.





وينقسم المشروع القومي لمنظومة الأطراف الموحدة لخمسة محاور، أولها الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات، ليستهدف تكوين قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين وخصائصهم الديموجرافية وتوزيعهم الجغرافي ومستواهم الاقتصادي ونوع العمل وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها، من خلال ملء استمارة حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي (https://www.moss.gov.eg)، اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢١، أو عن طريق التقدم شخصيا إلى ٣ آلاف جمعية أهلية شريكة على مستوي الجمهورية، كما تقوم الوزارة بتوفير خط ساخن "١٥٠" للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات وأيضا لمعرفة أماكن الجمعيات الشريكة الأقرب للمواطنين في استقبال طلبات التقدم والتسجيل.





ويتمثل المحور الثاني، في قيام مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة والكيانات التابعة للمستشفيات العسكرية، بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي بإجراء الكشف الطبي على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضي أو طرف صناعي، واستخراج التقرير الطبي اللازم للمواطن مما يسهل حصوله علي بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.





ويتمثل المحور الثالث في عملية التصنيع بالكامل من خلال المصانع المطورة بعد إجراء الكشف الطبي وأخذ القياسات الملائمة لكل شخص متقدم.





ويتعلق المحور الرابع، بتسليم الأطراف الصناعية والتدريب على استخدامها من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة له أو مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تدريب المواطن على استخدام الطرف وتوعيته بسبل الحفاظ على الطرف نظيفا وسليما ومواعيد صيانته والتاريخ المتوقع لتجديده وقد يحتاج تدريب المواطن إلى عدة أيام للانتهاء من عملية التأهيل اللازمة على استخدام الطرف، مما يستدعي توفير أماكن إقامة وهو ما سيتم بالتنسيق بين كل من المركز ووزارة التضامن الاجتماعي لضمان توفير أماكن محددة لإقامة الشخص وذويه، وينطبق ذلك على جميع المحافظات التي يتم تقديم الخدمة بها.





وقالت وزيرة التضامن إن المحور الخامس يتمثل في الميكنة والربط الشبكي، ويستهدف منظومة للربط الشبكي لقواعد البيانات بين مركز التأهيل والكيانات التابعة التي تم إنشائها أو تخصيصها وبين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الحكومية المعنية و١٥ جمعية أهلية متخصصة، وذلك بهدف توحيد البيانات وتكامل الخدمات والتحقق من عدم تكرار أو ازدواجية الخدمات.





ويستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار ٥ سنوات مع إمكانية توفير تسهيلات في سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وقد وجه الرئيس بدعم فئات فير القادرين بل وإعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.





ومن المخطط أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الخبراء المعنيين بالمصانع المطورة لتدريب المتخصصين في 26 مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة واستطلاع آراء المواطنين المستفيدين من البرنامج.