الدم بقى ماية.. مقتل شاب على يد أعمامه بالإسكندرية بسبب الميراث

لقى شخص مصرعه بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية بعد نشوب مشاجرة مع عدد من أفراد أسرته بسبب خلاف على الميراث.





وأسفرت المشاجرة عن مقتل شاب، يدعى جمال، على يد أعمامه بسبب الخلاف على الميراث بشارع الأمير لؤلؤ دائرة قسم شرطة ميناء البصل.





وقد تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين أفراد عائلة واحدة ووجود قتيل، بشارع الأمير لؤلؤ دائرة قسم الشرطة.





وفورا هرع رجال المباحث إلى مكان الجريمة، وبعد المعاينة، تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه جمال، وأشقاء والده "أعمامه" بسبب الخلافات على الميراث والمطالبة في حقه في ميراث والده، على اثرها تطورت وتعدي الطرفين على بعض بالضرب مما ادي لقيام أحد أعمامه بقتله بسلاح أبيض.



