3 يناير.. الحكم في دعوى إلزام وزير التعليم بتحديد نظام امتحانات الثانوية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، حجز الدعاوى القضائية الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، للحكم بجلسة 3 يناير المقبل، مع السماح بتقديم المذكرات الختامية والمستندات خلال أسبوع .

وأقام المحاميان عمرو عبدالسلام، وحميدو جميل، دعاوى طالبوا فيها بإلزام وزير التربية والتعليم بتحديد وتنظيم شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، وتحديد طريقة احتساب الدرجات، طبقا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.





وأكدت الدعوى ، أن وزير التربية والتعليم سبق و أعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية أن إمتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ستنعقد الكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية ، وسيتم تصحيحها الكترونيا دون تدخل أي عنصر بشرى ، وإلغاء الأمتحانات القومية الموحدة علي مستوي الجمهورية ، ولكنها تكون متساوية في درجة الصعوبة وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.



وأضافت ، أن وزير التربية و التعليم أعلن عن إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس)و عندما واجه سيلا اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون ، وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن اصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021 ، رغم بدء الدراسة .



