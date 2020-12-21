التخطيط: ضخ استثمارات لدعم الاقتصاد المصرى لتخفيف تداعيات كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم تحقيق انجازات اقتصادية خلال عام 2020، وذلك وسط العديد من التحديات خاصة وسط جائحة كورونا، مضيفة " استطعنا أن نحقق قدر كبير من الإنجازات ونخفف قليلًا من أضرار وتأثير جائحة كورونا على المواطن المصرى".





وأضافت الدكتورة هالة السعيد، فى تصريات خاصة لـ"صدى البلد"، نعمل على التخفيف من الآثار السلبية خاصة أن جائحة كورونا تركت اثار سلبية على كل اقتصاديات العالم والاقتصاد المصرى، ولكن برنامج الإصلاح الاقتصادى استطاع ان يعطينا مساحات كبيرة للحماية من الاضرار المالية خلال أزمة فيروس كورونا.









وأكدت وزيرة التخطيط ، أنه استطعنا مساعدة قطاعات كثيرة تضررت خلال الأزمة، بالإضافة إلى مساعدة الفئات التى تضررت بسبب جائحة كورونا، خاصة العمالة الغير منتظمة من خلال توفير المنحة الرئاسية لهم، بالإضافة إلى ضخ استثمارات لدعم الاقتصاد المصرى خلال فترة جائحة كورونا.





وشاركت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية فى المؤتمر السنوى الافتراضى للشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية EMNES 2020 و الذى عقُد على مدار يومين، لمناقشة ركائز مرونة النماذج الاجتماعية والاقتصادية بعد جائحة COVID-19 في البحر الأبيض المتوسط".





وقالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية فى كلمة ألقتها خلال فعاليات المؤتمر أنها تفتخر بمشاركتها فى تأسيس الشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية قبل خمس سنوات و تشهد تطورها منذ ذلك الحين ، مشيرة إلى أن أبحاث الشبكة تُعد أداة توجيهية لجميع صانعي السياسات ، سواء قبل أو بعد جائحة كورونا.





ولفتت السعيد إلى أن جائحة كورونا كشفت عن نقاط ضعف ليس فقط في البلدان النامية ، ولكن في العالم المتقدم أيضًا ،ودفع الوباء الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم إلى الفقر والبطالة ، وتباطأ التقدم المحرز في التنمية العالمية ، وسلط ذلك الضوء على أهمية المرونة في تحمل مثل هذه الصدمات.



