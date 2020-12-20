ضبط 34 ألف مطبوع بدون تفويض داخل مطبعة بالسيدة زينب

تمكن رجال الأمن من ضبط 34 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بداخل إحدى المطابع بالسيدة زينب.





وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (34000) مطبوع تجارى مقلد ومنسوخ لكبرى الشركات جميعها بدون تفويضات وأوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وذلك داخل مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بحضور أحد العاملين بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كل صور الجرائم لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على استهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.