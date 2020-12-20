الصحة السعودية: طفرات كورونا تجاوزت الـ 4000 طفرة

قال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الطفرات والتحولات الجينية التى وقعت فى هذا الفيروس تجاوزت حوالى 4000 طفرة للفيروس.

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال كلمته في مؤتمر وزارة الصحة السعودى بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن المطمئن أن هذه الطفرات وقعت فى مختلف دول العالم، ويتم تداولها حاليا ولم يثبت حتى الآن أنها تعبر عن شدة أو حدة الإصابة بالمرض.

وأشار إلى أن طفرات الفيروس قد تكون غير مؤثرة على سلوك اللقاحات التي يتم اعتمادها مع هذا الفيروس حتى الآن، ولكن الدراسات والابحاث والمتابعة من كافة المنظمات والجهات المعنية إذ كان هناك أنماط معينة فى سرعة الانتشار أو غيره، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة.

أكدت كبيرة الخبراء التقنيين المعنيين بـ(كوفيد-19) في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، اليوم /الأحد/، رصد السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا، في ثلاث دول أخرى هي: الدنمارك وهولندا وأستراليا.





وقالت كيركوف - وفق ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية في نسختها الإلكترونية - إن المملكة المتحدة رصدت النوع الجديد في سبتمبر، ورأت أنه كان ينتشر في جنوب شرق إنجلترا منذ ذلك الوقت.





وأضافت "يتم اكتشاف طفرات جديدة طوال الوقت .. الأمر المهم حقا هو أن هناك عملية جارية لفهم ما تفعله تلك الأنواع وكيف تتصرف".





وأكدت فان كيركوف، إن الطفرة تم اكتشافها أيضا في الدنمارك وهولندا وأستراليا، وقد سجلت الأخيرة حالة واحدة ولم تنتشر.





ولفتت إلى أنه "كلما انتشر هذا الفيروس لفترة أطول، زادت فرص تغيره"، مضيفة "لذلك نحن حقا بحاجة إلى القيام بكل ما في وسعنا الآن لمنع الانتشار، وتقليل هذا الانتشار سيقلل من فرص تغيره (الفيروس)".





وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن الاثنين الماضي، اكتشاف ما وُصف بأنه "نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد".



