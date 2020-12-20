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حوادث

ضبط 6 أطنان بن مجهول المصدر داخل مصنع بالقاهرة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:30 م
مباحث التموين
مباحث التموين
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كتب محمد صبري
تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 6 أطنان "بن" بدون مستندات مجهولة المصدر بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بالقاهرة.

وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. 

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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