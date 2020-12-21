مزارعو جنوب سيناء يؤسسون جمعية لحل مشكلاتهم

أعلن مزارعو طور سينا ء، بعد نجاح معظم المحاصيل بها سواء خضراوات او فاكهة وتفوقها علي المحافظات الأخرى، عن تأسيس جمعية تجمع كل مزارعي جنوب سيناء ولمواجهة المشاكل التي مازالت لم تجد طريق للحل والتي كان أبرزها تقنين أوضاع هذه المزارع وإيجاد خطة للتسويق والتصدير بعد سد احتياجات المواطنين اولا من خضراوات وفاكهة بالإضافة للحوم بأسعار مخفضة وقد اجتمع عدد من المزارعين للاتفاق علي تاسيس كيان للمزارعين .





ودعا المؤسسون، جميع مزارعي جنوب سيناء للانضمام إليهم في تاسيس الجمعيه واتخاذ جميع الإجراءات القانونيه، اتفق المزارعين علي تفويض ثلاث مزارعين منهم للقيام باعمال التأسيس ودعوة المزارعين وهم الشيخ سليمان ابو بريك ومحمد عامر ودكتور منير مسعود للعمل وذلك للاتصال بجميع المزارعين إجراءات اشهار الجمعية طبقا للقانون وتقديم كافة الاوراق اللازمة وترشيح مستشار قانوني للبدء في الإجراءات القانونية وكتابة وطبع اهداف الجمعية طبقا لكل مرحلة.





وناقش الاعضاء المؤسسون المشاكل التي تواجه المزارعين وقال الشيخ سليمان ابو بريك إن لابد ان يسعي المزارعين لتقنين اوضاع مزارعهم مشيرا الي ان الدولة ماضية مساعدة المزارعين في تقنين اوضاعهم حيث إنه علي مدار عقود طويلة لم تقنن اوضاع الاراضي في سيناء

واضاف علي الجندي احد المزارعين المؤسسين إن وجود كيان يضم المزارعين يسهل عملية التنمية الزراعية في جنوب سيناء ويوفر احتياجات المزارعين وكذلك تسهيل دخول الاسمدة والميكنة الزراعية.





وطالب موسي عبد الهادي البطين احد المزارعين بتوفير شادر جملة للخضراوات والفاكهة للتخفيف عن المواطنين علاء الاسعار ونقل بعض الإنتاج للمدن الاخري مثل ابورديس وابو زنيمة وسانت كاترين ودهب.





وقال البير بشري إن المزارعين صرفوا كل ما يملكون من اجل استصلاح تلك الصحراء حتي اصبحت خضراء تنتج كل الثمار ولا ندري متي يتم تقنين اوضاع تلك المزارع.

واكد خالد عيد احد المزارعين بطور سيناء إن جميع المزارعين هدفهم التعمير والتنمية في سيناء وتحقيق. استقرار لهم مشيرا إلي ان المزارعين يواجهون كثير من المشاكل وينحتون في الصخر من تقنين اوضاعهم .





وأضاف المهندس جمال النجار أحد المهندسين الزراعيين أنهم مستمرون في زراعة كل شبر يستطيعون زراعته ليكون خير للناس ولمواطني جنوب سيناء مشيرا إلي ان جنوب سيناء كلها ارض بكر وتنجح بها معظم المحاصيل وتتفوق علي المحافظات الاخري





وفي سياق متصل كان التقي موقع " صدي البلد" الاخباري المزارعين والعمال الذين جاءوا من كل محافظات مصر للعمل زراعة الخضراوات والفاكهة وجدنا عمال من محافظات الصعيد والدلتا سعداء بالانتاج الوفير للخضراوات والفاكهة.

يقول موسي عبد الهادي البطين احد المزارعين إن ارض طور سيناء خصبه وارض مباركة والإنتاج في ارضها مبكر في الخضراوات والفاكهة بسبب المناخ الجيد المنتظم مشيرا إلي ان الإنتاج وفير ونريد ان يصل للمواطنين بسعر بسيط ولكن التجار يبيعون بالاسعار القادمة من العبور.





وطالب عبد الهادي المسئولين بتوفير شادر جملة لجميع مزارعي طور سيناء لتوفير خضراوات طازجة باسعار مخفضة مشيرا الي ان اراضي طور سيناء توفر انتاج كبير





واضاف خالد عيد احد المزارعين بطور سيناء إن المزارعين صرفوا كل ما يملكون حتي تصبح الارض خضراء تنبت بالثمار من خضراوات والفاكهة وحتي الآن لم يتم إجراء تقنين لتلك المزارع التي وفرت امن غذائي لكل مواطن واكد عيد إن ارض طور سيناء توفر انتاج مبكر وخاصة في المانجو والعنب وخضراوات وفيرة مشيرا إلي بسبب عدم وجود منافذ وشوادر جملة بيع الكثير منه خارج المحافظة مطالبا المسئولين فتح منافذ وشوادر جملة لتخفيف عن المواطنين





واشار ابو يوسف محمد ريس عمال إن جميع العمال الذين يعملون في زراعة مزارع طور سيناء وجني المحصول سعداء بعملهم لانهم يشعرون انهم يعمرون في صحراء بلدهم علاوة علي الراحة النفسية في ذلك المكان المبارك

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