سعفان والغضبان ورئيس جامعة بورسعيد يتبادلون الدروع خلال احتفالية العيد القومي للمحافظة

تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، درعي الوزارة والمحافظة، وذلك على هامش جولة الوزير للمحافظة ، واحتفالات العيد القومي لبورسعيد على مدار يومي السبت والاحد.





وأهدى سعفان ، درع الوزارة للمحافظ، تقديرا لجهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة والتي ككلت بتتويجه بجائزة التميز الحكومي كأفضل محافظ في الوطن العربي ، كما أهدى "الغضبان" درع المحافظة للوزير، لدوره وحرصه على دعم والحفاظ علي حقوق العمال بالمحافظة.





كما تبادل الوزير والدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، درعي الوزارة والجامعة على هامش افتتاح الملتقى الأول للتوظيف وتوقيع برتوكولي تعاون بين الوزارة والجامعة في مجالي السلامة والصحة المهنية ، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.