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سيارات

أسباب عطل الردياتير في السيارة .. احذرها

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:01 م
الردياتير
الردياتير
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أماني نوار
يعد ردياتير السيارة من أهم مكوناتها وهو عبار عن جهاز يحتوي على حوضين ،حوض علوي وحوض سفلي ويربط بينهما أنابيب من الأعلى إلى الاسفل .

كما يحتوي على فتحة علوية وسفلية ، ويحيط بهذه الانابيب طبقة معدنية رقيقة جدا تساعد على زيادة سطح التبادل الحراري مع الوسط الخارجي .

ويتعرض الردياتير للكثير من الاعطال في السيارة وذلك نتيجة استعمال ماء مقطر أو سوائل تبريد غير معتمدة مما يحدث تكلسات واوساخ بالانابيب المعدنية الدقيقة وهو مايؤدي إلى انسدادها ، كما يجب أن يكون هناك فرق كبير بين درجتي حرارة الدخول والخروج وفي حال لم نجد هذا الفرق نتأكد ان الردياتير بحاجة لصيانة من خلال عملية فك الحوض العلوي للردياتير .

ومن أبرز اعطال الردياتير أيضا تعرض لحامات الردياتير إلى التفكك وبالتالي تسريب المياه منه وهو مايستدعى إعادة عملية اللحام وضبط التسريب .

كما يتسبب أيضا تراكم الاوساخ والحشرات داخل الردياتير إلى سدد ومنع دخول الهواء عبره وبالتالي يفقد 80 % من الأداء ، ولابد من تنظيفه بفرشاة ناعمة قدر الامكان كلما غسلنا السيارة وتجنب توجيه ضغط مياه الخرطوم إليه.

ويؤدى استعمال مياه غير مقطرة إلى تجمدها في الشتاء وهو ما في زيادة حجمه وبالتالي يتسبب في تشقق الجدران الداخلية للأنابيب، وتحنبا لذلك يجب الانتباه دائما إلى أن تكون مياه الردياتير مياه مقطرة مضافا إليها موانع التجمد للتخلص من هذه المشكلة.
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