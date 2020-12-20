الشرباني: نحتاج لـ 800 ألف شقة سنويا.. و2021 ستشهد انتعاشة عقارية‎

قال المهندس علي الشرباني، رئيس جمعية مستثمرى رأس سدر، إن عام 2021 سيشهد انتعاشة في القطاع العقاري بشكل عام.









وأوضح "الشرباني"، في مؤتمر صحفي اليوم، الأحد، أن مصر بها احتياجات حقيقية للإسكان بكافة الفئات ومستويات الدخل بحجم طلب يتجاوز 800 ألف وحدة سكنية سنويًا.





وتابع أن القطاع الخاص مع الدولة لا يتمكنان من إنتاج هذا الكم سنويا، لذا فوجود عشرات المطورين العقاريين أمر جيد جدا ويدعم كافة المجالات الاقتصادية المختلفة، لأن صناعة العقار تحرك نحو 100 حرفة وصناعة تابعة.





وأشار إلى أن الخطوات التي تتخذها الدولة تسهم في زيادة المتاح من الوحدات السكنية، وبعض التباطؤ الذي شهدته السوق يرجع لأزمة كورونا والتي تأثرت بها كافة دول العالم، لكن مصر بخطوات وإجراءات جيدة تمكنت من تجاوز الأزمة وآثارها السلبية علي الاقتصاد.



