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أخبار البلد

رئيس «استصلاح الأراضي»: الزراعة على مصاطب بالري الحديث لها عدة منافع

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:12 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد د محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أنه تم تطبيق تجربة الرى الحديث في محافظتي الفيوم والدقهلية الامر الذي يسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير معدل التقاوي المستخدمة في زراعة القمح من 25-40% من الكمية الموصي بها .

كما تم توفير مياه الري بحوالي 25% أو أكثر من كمية المياه المستخدمة في حالة الزراعة العادية، وزيادة كفاءة استخدام الأسمدة خاصة السماد الآزوتي، حيث تقل عملية غسيل السماد نتيجة احكام الري وانخفاض كمية المياه المستخدمة في الري مما يؤدي الي الاستخدام الأمثل للسماد وزيادة انتاج القمح .


وأضاف عبدالعال أن الزراعة على مصاطب تؤدي إلى انخفاض فرص رقاد القمح بعد الري في حالة هبوب الرياح ، ويزداد حجم السنابل وكذلك وزن الحبوب مما ينعكس علي الإنتاج الكلي، وذلك نظرا لانخفاض كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة علي مصاطب يزداد التفريع .

يأتي ذلك -بحسب بيان الأحد- في إطار تنفيذ سياسة الدولة لترشيد مياه الرى وتقليل تكاليف الزراعة وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع في الزراعة على مصاطب وبنظام الري الحديث .
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