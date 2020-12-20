التعليم تكشف بالأرقام حجم الجهود المبذولة لتطوير المدارس المجتمعية وتحويلها لـ ذكية.. استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس والتعلم .. وشرح الدروس بألعاب تعليمية وأنشطة تفاعلية

التعليم: 5000 طالب يتعلمون في 171 مدرسة مجتمعية بالجيزة
دعم ألفين و346 من أمهات طلاب المدارس المجتمعية بمحافظة الجيزة
تفقد وفد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى صباح اليوم، الأحد، مدرسة الإمام الحسيني المجتمعية والتابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية، بحضور الدكتورة هدى بدوى، مدير التعليم المجتمعي، ونيفين صموئيل، مسئول برنامج الغذاء العالمي، وهالة سعد عبد الله توجيه التعليم المجتمعي، وحسين عمران، مدير عام إدارة أبو النمرس التعليمية.
وشملت هذه الزيارة التفقدية، تفقد الفصول الدراسية ومتابعة سير العملية التعليمية في المدرسة المذكورة التي تعد من ضمن المدارس المجتمعية الذكية التى تدعمها وزارة التربية والتعليم وبرنامج الأغذية العالمى من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والتوعوية المجتمعية.
ومن جانبها.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الوزارة بالتعليم المجتمعي، مشيرةً إلى أنه يوجد في محافظة الجيزة وحدها 5000 طالب وطالبة يتعلمون في 171 مدرسة مجتمعية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس المجتمعية يتم دعمها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بالإضافة إلى دعم معلميهم وأفراد أسرهم.
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وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه قد تم دعم عدد 2346 من أمهات المدارس المجتمعية الموجودة بمحافظة الجيزة من خلال تزويدهم بمهارات ريادة الأعمال، وقد حصلت 304 منهن على قروض صغيرة، كما تم تدريب معلمي المدارس على التعلم النشط.
وكانت قد قامت الدكتورة ياسمين هلال مستشار وزير التربية والتعليم لشئون المدارس المجتمعية ، زيارة تفقدية لـ مدرسة الإمام الحسيني المجتمعية تتبع مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وهي واحدة ضمن المدارس المجتمعية الذكية التي تدعمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبرنامج الأغذية العالمي من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والتوعوية المجتمعية، وتضم المدرسة 34 طالبًا (32 بنت و2 بنين) و4 معلمين.
وأكدت ياسمين هلال، أن الوزارة إلى تسعى من خلال المدارس المجتمعية لتعزيز أنظمة دعم القرار وإدارة المعلومات في المؤسسات ذات المهام الرئيسية في مجال الحماية الاجتماعية والتعليم والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم برامج وأنظمة تعزز فرص كسب العيش المبتكرة للأطفال والمراهقين والشباب والنساء.
وأخيرًا أكدت مستشارة وزير التربية والتعليم، أن برنامج إصلاح التعليم في مصر يعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس والتعلم، مشيرةً إلى أن برنامج الأغذية العالمي يقدم الدعم لمعلمى المدارس المجتمعية ووزارة التعليم والتعليم الفنى والطلاب، ويوفر لهم إمكانية الوصول إلى المصادر التعليمية عبر الإنترنت.
وخلال هذه الجولة، تحدث معلمو المدرسة ومسئولوها للإعلاميين ، حيث قالت سهير محمد، معلمة في المدرسة، إن الدراسة في المدرسة تتم عن طريقة تقسيم الطلاب لمستويين، المستوى الأول لتلاميذ الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائي، والمستوى الثانى لطلاب الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي، مشيرةً إلى أن هناك معلمتين فى المدرسة، كل معلمة تدرس جميع المواد لكل مستوى من الاثنين.
وأوضحت المعلمة، أن التكنولوجيا الحديثة فى التعلم بالمدرسة سهلت كثيرا على المعلم، كما أن الطلبة استفادوا من تحويل المدرسة إلى مدرسة ذكية لأن مصادر التعلم اختلفت وأصبحت شيقة بالنسبة للطلاب، مشيرة إلى أن شرح الدرس أصبح يتم من خلال ألعاب تعليمية وأنشطة تفاعلية والشرح بشكل أفضل.
وأكدت أنه بعد أن صارت المدرسة "ذكية" أصبح الشرح يتم من خلال بث المحتوى على شاشة ذكية أو ما يطلق عليها السبورة الذكية، موضحةً أن التكنولوجية ساهمت فى تحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب داخل المدرسة.
وقالت المعلمة: "الطلبة بقوا حابين الدراسة ومتفاعلين بشكل مستمر".
وكشفت أن الدراسة فى المدرسة مجانية من أولها لآخرها، حيث لا يتحمل الطالب أى تكلفة، مشيرة إلى أن أسباب التحاق الطلبة بالفصول المجتمعية في مصر كثيرة منها الأسباب الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت المعلمة أن طلاب المدارس المجتمعية غالبا ما يكونوا أكثر تفوقا من أقرانهم فى مدارس التعليم العام.
وأضافت أن هناك مادة يتم تدريسها للطلاب تسمى بالتكوين المهني تهدف إلى تعليم الطالبات الحرف والاقتصاد المنزلى، كما أن لكل طالب حساب على بنك المعرفة المصرى للاستفادة من المحتوى الرقمي.
وكان قد التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، السيد منجستاب هايلي، ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي.
ورحب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالحضور، مشيدًا بتعاون برنامج الأغذية العالمي مع وزارة التربية والتعليم في العديد من المجالات والتي منها المدارس المجتمعية، فضلًا عن برنامج التغذية المدرسية والذي يغطي حاليًا أكثر من 12 مليون طالب/طالبة.
وأضاف شوقي، إن التعاون مستمر في عملية تعزيز التعليم داخل المدارس حيث تم إنتاج مناهج تعليمية متخصصة عن موضوعات خاصة بالتغذية والتعلم الإيجابي وكذلك مكافحة عمالة الأطفال، فضلًا عن إنشاء تطبيق إدارة الفصل والتغذية المدرسية وتم الانتهاء من إصدار النسخة التجريبية للتطبيق.
وخلال العام الماضي، قامت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بتحويل المدارس المجتمعية إلى مدارس ذكية تعمل كمنصة لنشر المعلومات من خلال تزويدها بالاتصال بالإنترنت وتوفير أجهزة التابلت وغيرها من المعدات حتى يحصل الأطفال وأسرهم على تجربة تعليمية مبتكرة إلى جانب إنشاء منصة لتبادل المعرفة، حيث تم إنشاء 70 مدرسة ذكية بالمحافظات مع وضع خطة لتوسيع نطاق انتشارها لتصل إلى 1400 مدرسة ذكية مع نهاية عام 2021.
ومن جانبه، قال منجستاب هايلي، ممثل برنامج ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، إننا فخورون بكوننا شريكًا قويًا للحكومة المصرية في تنفيذ البرامج التي تتماشى مع رؤية مصر لعام 2030، ونتيجة لهذا التعاون الوثيق، أصبحنا قادرين على توسيع نطاق نماذج التنمية المتكاملة الناجحة لمساعدة المزيد من المجتمعات الأكثر احتياجًا، ولا سيما في مثل هذه الأوقات العصيبة جراء أزمة فيروس كورونا المسجد.
حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، واللواء أكرم النشار مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والأستاذة إنجي مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والدكتورة نيرمين النعماني، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، ومن برنامج الأغذية العالمي، ألاء الزهيري مسئول العلاقات الحكومية، ومحمد بدران مسؤول برامج، وأماني ممدوح مساعد علاقات مع الحكومة.
جدير بالذكر أنه منذ ١٩٩٢، تدعم يونيسف وزارة التربية والتعليم في دعم حصول الأطفال الأكثر حرمانًا وتهميشًا على فرصة التعليم، وذلك عبر اعتماد وتوسيع نطاق نموذج التعليم المجتمعي، والذي يستهدف الأطفال غير المقيدين بالمدارس في المناطق المحرومة من وصول الأطفال فيها للتعليم الابتدائي الحكومي.
وتعد المدرسة المجتمعية هي مدرسة مكونة من فصل أو اثنين تقدم خدمات تعليمية جيدة عبر منهج متعدد الدرجات، مع تركيز خاص لضمان وصول متكافئ للفتيات.
ويتلقى معلمو التعليم المجتمعي تدريبًا على استخدام مناهج علم أصول التدريس والأساليب المعتمدة على مشاركة الطلاب، ويقوم هذا النموذج على شراكة ثلاثية بين وزارة التربية والتعليم والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية.
وتوفر وزارة التربية والتعليم الرواتب والكتب المدرسية والإشراف على المعلمين والصرف الصحي وخدمات الصحة الأساسية. وتقدم المنظمات غير الحكومية تحديد المواقع والأطفال غير المقيدين بالمدارس، كما تقدم الدعم للمجتمعات المحلية المسئولة عن توفير الصيانة للمدارس إضافة للإدارة الشاملة للمدرسة.
وقد طورت يونيسف بالشراكة مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المعايير المصرية لضمان جودة واعتماد المدارس المجتمعية، وتمثل هذه الوثيقة دليلًا مرجعيًا شاملًا بهدف تحسين نوعية التعليم في المدارس المجتمعية في مصر.