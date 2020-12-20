استخراج جسم غريب بـ أنف طفلة.. أهم القوافل الطبية لجامعة القاهرة خلال 2020

تحرص جامعة القاهرة على أداء رسالتها التنموية والخدمية ودعم التوعية بالمجتمع المصري، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنظيم القوافل التنموية الشاملة والاستفادة من الكفاءات العلمية في جامعة القاهرة في مختلف المجالات والتخصصات.









ولذلك ننشر لكم أهم القوافل التى أطلقتها جامعة القاهرة خلال عام 2020 :









- قافلة حلايب وشلاتين

أطلقت جامعة القاهرة ، قافلة إلى مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، نجحت في تقديم خدماتها المجانية لآلاف المواطنين الأكثر احتياجًا بالمناطق الحدودية، ومن هذه الخدمات؛ إجراء الكشف الطبي على 1965 حالة، وتقديم العلاج والأدوية بالمجان، وتوزيع المواد الغذائية، والبطاطين، ولعب الأطفال، والمستلزمات المدرسية، بالإضافة إلى توعية الأهالي بفيروس كورونا المستجد، وأضرار التدخين، والأمراض الناتجة عن سوء التغذية.





ومن خلالها نجح الفريق الطبي المشارك في القافلة في إجراء نحو 20 عملية جراحية حرجة منها، استخراج جسم غريب بالأنف لطفلة لا تتجاوز العامين كانت تعاني من اختناق، وإنقاذ مسن يعاني من هبوط في القلب وتحويله للعناية المركزة، وإجراء عملية حمل خارج الرحم لإحدى السيدات، كما تم تحويل بعض الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة.





- قافلتين لقرى محافظة الجيزة





أطلقت جامعة القاهرة قافلة الى قرية الجلاتمة بمنشأة القناطر،الثانية الى قرية سقارة البلد بالبدرشين .





القافلتان تضمان أساتذة من كليات طب قصر العيني، والأسنان، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والطب البيطري، والزراعة، ورياض الأطفال، للكشف على المرضى مجانا وإجراء العمليات الجراحية، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وتوفير المستلزمات الطبية، مع صرف الدواء بالمجان، بالإضافة إلى توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة بالقريتين، وعقد العديد من الندوات التوعوية.









- قافلة شاملة لمنطقة عشش السودان





ومن أهم القوافل التى أقامتها جامعة القاهرة خلال عام 2020، هى القافلة التى وجهتها الجامعة لمنطقة عشش السودان .





و شارك فيها أساتذة من كليات الطب والآداب والتمريض والدراسات العليا للتربية، لتقديم خدمات طبية في جميع التخصصات والتوعية الصحية، وتقديم مساعدات غذائية، ومحو أمية، ودعم نفسي، ومكافحة الإدمان، وتعليم حرف ضمن مبادرة صنايعية مصر.



