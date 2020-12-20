كوم الشقافة ومتحف الإسكندرية يستقبلان متدربي البرنامج الرئاسي ..صور

استقبلت منطقتا آثار كوم الشقافة ومتحف الإسكندرية القومي، وفدا من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية المخططة لتطوير الجانب الثقافي والمعرفي لهم.





وقال د. خالد أبو الحمد، مدير عام منطقة آثار الإسكندرية، إنه خلال الجولة استمع المتدربون إلى شرح مفصل عن تاريخ مقابر كوم الشقافة الأثرية ومقبرتي الورديان والتي تجمع في تصميمها المعماري بين الفنّ والزخرفة الرومانية والمصرية القديمة.





كما تعرفوا على أهم ما يحتوي عليه متحف الإسكندرية القومي من قطع أثرية فريدة.





وقد حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية لتسجيل تلك الزيارة الفريدة والممتعة.





جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر قيادية ويدخل في تصميمه محور خاص بتطوير الجانب الثقافي والمعرفي للمتدربين من خلال زيارات ميدانية لتعزيز الهوية المصرية.



