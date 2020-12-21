افحص تلك الأجزاء في السيارة قبل فوات الاوان





هناك اجزاء مهمة في السيارة يغفل الكثير من سائقي السيارات عن صيانتها ، وذلك نتيجة انشغالاتهم اليومية ، وتأتي مهمة صيانة قطع أو اجزاء داخل السيارة في أدنى اولوياته .







وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أبرز القطع التي يجب أن يتم صيانتها .





-يعتبر فلتر الهواء من أكثر الأشياء التي يجب صيانتها لانه يتاُثر من الطقس الجاف والحرارة المرتفعة ، والعواصف المتكررة والرياح



-شمعات الإشعال أيضا يجب أن يتم صيانتها خاصة لان دورها هو الحفاظ على عمل السيارة بشكل سليم إذا تعتبر أمرا حيويا بالنسبة حيويا بالنسبة لمحرك سيارتك وهي ضرورية لكي يعمل بشكل صحيح.



-الفيوزات المحروقة يواجه العديد من السائقين مشكلة التوقف الفجائي لبعض الأجزاء الإلكترونية في السيارة عن العمل ، وذلك مثل الأضواء أو الردايو أو النوافذ الكهربائية وتحتوي معظم السيارات الحديثة على مجموعتين من علب الفيوزات ، واحدة صغيرة موجودة عادة تحت عجلة القيادة، والأخرى بحجم أكبر تحت غطاء محرك السيارة.



-سائل الترس والذي تستخدم عند تغيير زيت المحرك ، وسيكون عليك أن ترفع السيارة عن مستوى الأرض بطريقة آمنة ثم الدخول تحتها والبحث عن وحدة سائل الترس التفاضلي .



-صيانة قطع نظام التبريد ،أصبحت المحركات الحديثة بقدرات كبيرة ، ودرجة حرارة مثل قادرتان على تأمين أفضل أداء ، وبذلك لاخوف بعد الآن من تقاعس عمل قوة نظام التبريد في السيارة خلال الصيف .



