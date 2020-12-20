السيسي: حريصون على التعاون مع الشركات العالمية في جميع مجالات التنمية

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرًا عاجلًا أفادت فيه أن السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن لقاء الرئيس السيسى مع نك ريد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية استعرض التعاون المشترك مع مجموعة من فودافون العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وأضاف أن الرئيس السيسي، أكد حرص الدولة على التعاون المثمر والبناء مع الشركات العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع مجالات التنمية في مصر .





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، نك ريد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر".

