ميركل تخطط لإغلاق حدود ألمانيا مع المملكة المتحدة

قال مصدر مقرب من وزارة الصحة الألمانية لوكالة فرانس برس، إن ألمانيا تدرس حظر الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر في البلدين.





وقال المصدر إنه على غرار هولندا، حيث دخل حظر على جميع رحلات الركاب من المملكة المتحدة حيز التنفيذ يوم الأحد، كانت الحكومة الألمانية تدرس خطوة مماثلة باعتبارها "خيارًا جادًا" للرحلات الجوية من كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا.





وقال متحدث باسم وزارة الصحة، إن الحكومة في برلين تراقب التطورات في بريطانيا عن كثب وتعمل تحت ضغط مرتفع لتقييم المعلومات والبيانات الجديدة المتعلقة بالسلالة الجديدة.





وقال المتحدث إن ألمانيا على اتصال بشركائها الأوروبيين.





وبالمثل، أعلنت بلجيكا حظرًا على جميع الرحلات الجوية والقطارات من المملكة المتحدة.





وجاء الحظر الهولندي، من الساعة 6.00 صباحًا يوم الأحد حتى 1 يناير، بعد ساعات من إعلان بريطانيا طلب البقاء في المنزل لجزء من البلاد لإبطاء البديل الجديد ، والذي قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه "خارج عن السيطرة".





ومع ذلك، في ألمانيا، لم يتم اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس حتى الآن، وفقًا لكبير علماء الفيروسات في مستشفى شاريتيه في برلين، كريستيان دروستن، على تويتر.





وحثت أنجيلا ميركل الألمان على تجنب زيارة أفراد الأسرة خلال عيد الميلاد واستخدام مكالمات الفيديو بدلًا من ذلك.

وتكافح ألمانيا مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حيث تحولت الاحتفالات بالشفاء السريع للبلاد من الموجة الأولى إلى الغضب من الأرواح التي فقدت خلال الموجة الثانية.

وقالت المستشارة الألمانية في بث فيديو أسبوعي: "يتمركز النساء والرجال بعيدًا عن المنزل لضمان أن يعرف أمننا ما يعنيه الاتصال المحدود مع أحبائهم".

وقالت: "إنهم يعرفون ما يعنيه أن تكون قادرًا فقط على استخدام سكايب لفترة طويلة من الزمن بدلًا من التواجد معًا".

وأكد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إن ألمانيا سجلت أكثر من 31 ألف إصابة جديدة و 702 حالة وفاة يوم السبت، وهو ما يمثل ارتفاعًا في حالات الإصابة بنحو 60 في المائة.



