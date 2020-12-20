دعم رئاسي كبير.. وزير الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ 4.9 مليون طن

أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدعم الواسع من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الزراعة حتي أصبحت مصر الأولي عالميا في تصدير الموالح ، والفراولة، معلنا ارتفاع الصادرات الزراعية رغم أزمة كورونا إلي 4 مليون و900 ألف طن.





وأكد القصير في كلمة له خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، له اليوم، بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية أن قطاع الزراعة أثبت خلال جائحة فيروس كورونا أنه من القطاعات المرنة وقادر علي تحمل الصدمات، وأثبت دوره الكبير في اقتصاديات الدول.





وأعرب القصير، عن سعادته بفوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برئاسة مجلس الشيوخ، مؤكدًا علي العلاقات الوطيدة للحكومة بالمجالس النيابية، ونتطلع إلي دعم المجلس ملف الزراعة لاسيما وأن رئيس المجلس ينتمي إلي هذا القطاع، ليعلق رئيس الشيوخ بقوله ممازحًا : " أنا فلاح شاطر واعتز بذلك".





وأكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، عن سعادته بزيارة وزير الزراعة، معربًا عن أمله في مزيد من التعاون بين المجلس النيابي ووزارة الزراعة لما لها من دور حيوي وأساسي وجوهري في حياة المصريين جميعا.