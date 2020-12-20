نشعر بالألفة في مصر.. طالب صيني يكشف لـ صدى البلد تجربة دراسته بجامعة عين شمس

نظمت اليوم الاحد الموافق 20 ديسمبر 2020 ، كلية الألسن بجامعة عين شمس، احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية ، وعلى هامش هذا الاحتفال ، تحاور موقع صدى البلد مع أحد الطلاب الوافدين وهو طالب صيني الجنسية يدرس في جامعة عين شمس ، للتعرف على خلاصة تجربته مع الدراسة في مصر .









في البداية .. عرفنا بنفسك ؟

أنا من الصين واصدقائي في الكلية اطلقوا عليا اسم محمود ، أدرس اللغة العربية بكلية الألسن ومتطوع بتدريس اللغة الصينية فى قسم اللغة الصينية بالكلية ، ومسئول عن الطلاب والعلماء الصينيين فى مصر ومسئول الترابط بين مصر والسفارة .









متى بدأت دراستك فى مصر ؟

بدأت دراستى منذ عام 2014 وأقيم فى مصر منذ 7 سنوات . وبدأت كطالب لدراسة اللغة العربية وأناقش رسالة الماجستير الخاصة بي خلال أسابيع وذلك من قبل لجنة متخصصة من الكلية حتي أبدأ بتحضير رساله الدكتوراه .









لماذا اخترت دراسة اللغة العربية ؟

تعتبر اللغة العربية من أصعب اللغات فى العالم فهى لغة القرآن والجنة، فقد بدأت دراستي بمعهد اللغة العربية في الصين ولكن تعتبر كلية الألسن افضل الكليات لتدريس اللغات في مصر والدراسة العربية في مصر تعتبر اسهل لإمكانية ممارسة اللغه مع اعضاء هيئة التدريس والمواطنين والطلاب .









ما الذي جذبك لدراسة اللغة العربية دون باقي لغات العالم ؟

اللغة العربية لغة اصيلة ومتنوعة في البلاغة والسجع والإعراب ..ففي مصر نشعر بالألفة والحنين والاستمرار علي العادات والتقاليد القديمة.





ما التسهيلات التي تقدمها لك الكلية كطالب وافد بعد أزمة كورونا ؟

قدمت لنا الكلية منصة الكترونية لتوفير المحاضرات عبر الانترنت خلال تلك الازمة الي الان حتي تستمر العملية التعليمية بشكل إيجابي ولا تؤثر علينا.









وكانت قد نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، تحت رعاية و بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، أ.د.هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، حيث تستضيف الكلية الدكتور مصطفى الفقي فارس الدبلوماسية المصرية و مدير مكتبة الإسكندرية، خلال افتتاح فعاليات مراسم الإحتفالات العالمية بيوم اللغة العربية بعنوان "الإسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية"، بحضور نخبة من أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات، كما سيشهد الحضور مراسم افتتاح القاعات الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، وذلك في تمام العاشرة من صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠ من ديسمبر بحرم الكلية.







