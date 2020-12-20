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منوعات

بسبب بلايستيشن.. امرأتان تسحلان بعضهما في متجر للتسابق على شرائه

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:47 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت لقطات صادمة عن اندلاع مشاجرة ووصلت إلى حد التشابك بين اثنين من المتسوقات بسبب صراعهما على أسبقية شراء بلايستيشن 5 الجديد بداخل أحد المتاجر الشهيرة.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار البريطانية، اندلع الشجار في متجر وول مارت بالقرب من شارلوت بولاية نورث كارولينا الأمريكية، في 13 ديسمبر الحالي بينما كانت المرأتان تصطفان لشراء البلايستيشن الحديث.


وأوضح  مقطع فيديو الذي تمت مشاركته على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي امرأة بشعر طويل مضفر تتجادل مع امرأة أخرى ترتدي سترة سوداء، لتتصاعد المواجهة بين المتسوقين في مرحلة ما ، ليقف رجل يركب دراجة بخارية متحركة ويحاول الفصل بينهما.


وانتهي الأمر بالمرأتين بتبادل اللكمات والركلات مع بعضهما البعض بينما يشاهد المتسوقون الآخرون غير المنزعجين المشاجرة ويقومون بتصويرها

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