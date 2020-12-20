تحويل مستشفى الواسطى ببنى سويف لعزل حالات كورونا

كما قررت مديرية الصحة في بنى سويف نقل طوارىء الجراحة والعظام للوحدة الصحية بقرية جزيرة المساعدة ونقل طوارىء قسم النساء والتوليد للوحدة الصحية بقرية عطف افوة.

من جانبها رفعت إدارة مستشفى الواسطى المركزى بإشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى حالة الطوارئ وانهاء كافة التجهيزات من المستلزمات الطبية والوقائية لاستقبال حالات كورونا الإيجابية.

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وكان لقي سائق جرار زراعي مصرعه، في انقلاب الجرار على طريق فرعى نزلة البرقى اقفهص التابع لمركز الفشن بمحافظة بنى سويف إثر اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وانحراف الجرار وانقلابه على الطريق.





وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، ببلاغ الأهالي بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي على طريق فرعى الواصل بين قريتى نزلة البرقى واقفهص التابع لمركز الفشن .





وتبين من التحريات الأولية ان سائق الجرار كان يسير على طريق فرعى واصل بين قريتين واختلت عجلة القيادة بيده مما ادى لانقلاب الجرار الزراعى على الطريق وادى إلى مصرع قائدها محمد نبيل عبدالفتاح 30 سنة ونقله لمشرحة مستشفى الفشن المركزى وتحرير محضر بالواقعة.