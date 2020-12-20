ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد تعرضه للضرب بـ الشبشب.. رئيس نجدة الطفل يكشف تطورات جديدة في قضية طفل الليمون

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:59 م
لقطة من مقطع ضرب
لقطة من مقطع ضرب طفل الليمون
Advertisements
أمل مجدى
قال صبرى عثمان، رئيس خط نجدة الطفل عن واقعة ضرب طفل الليمون  على يد جدته أنها تطورات جديدة بعد واقعة استغلاله التى تم التحقيق فيها خلال الشهرالماضى.

وأضاف "عثمان" لصدى البلد" أن بداية الواقعة كانت في نهاية نوفمبر الماضى ، ونيابة كوم حمادة حققت في واقعة استغلاله في بيع ليمون وتم تسليمه للجد ، ونحن أمام واقعة جديدة يتم النظر بها. 

وتم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر تعرض الطفل للضرب الشديد من جدته بالشبشب، مرددة "علشان تفتكر"  مكررة سؤال: "هتنسى تاني ولا هتفتكر"، ما جعل هناك مطالب بإبعاد الطفل عن هذا الأذى النفسى ونقل حضانته.

كانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصور لطفل بعنوان "بائع الليمون"، تبعه مقطع آخر أثير فيه تعرضه للخطر، واستغلاله اقتصاديًّا، من أحد ذويه، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة لكشف حقيقتها. 

وأخطرت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل"، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وندبت "لجنة الحماية الفرعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة" بمركز كوم حمادة، بإعداد تقرير حول الحالة التي عليها الطفل، ومدى تعرضه للخطر والتوصيات المقترحة بشأنه. 

وسألت "النيابة العامة" الطفل المعني وعمره عشر سنوات– فقرر إقامته في صحبة جَديه منذ نشأته بعدما هجره والداه، وأنهما يتكفلان بحسن رعايته.

وأبدى الطفل  رغبته في الالتحاق بمراحل التعليم الأساسي التي تخلف عنها، وأنه يشتغل بتجارة "الليمون" بإيعاز من جده، ولرغبته في الاعتماد على نفسه، مؤكدًا أن أحدًا لم يُجبره أو يُكرهه على ذلك، وشهد جَدَّ الطفل بذات مضمون الأقوال في التحقيقات. 

وثبت بتقريري "رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي" بمحافظة البحيرة، و"اللجنة الفرعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة" بمركز كوم حماده تعرض الطفل لحالة من الخطر لعدم التحاقه بمراحل التعليم الأساسي، وتخلي والديه وأشقائه عنه.

وأكد التقريران تكفل جديه منذ نشأته، وأوصيا بتسليمه إليهما بعد أخذ التعهد اللازم عليهما باستمرار حسن رعايته وإلحاقه بمراحل التعليم الأساسي. 

وعلى ذلك قررت "النيابة العامة" تسليم الطفل لجده كتوصية التقريرين، والاستعلام من "مصلحة الأحوال المدنية" عن مدى صدور شهادة بقيد ميلاده، والأمر بتحريرها إن لم تكن صدرت.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إحباط زواج طفل وطفلة في عين شمس.. تعرف على التفاصيل ..فيديو

تركوه 9 أيام بمفرده .. القومي للأمومة: الوالدان قتلا طفل طوخ عمدا.. ولميس الحديدي: شيء مفزع

تسليم الطفل المعتدي على أمين شرطة لوالده

"القومي للطفولة": تسليم الطفل المتهم بالتعدي على أفراد الشرطة لذويه "عقوبة" .. فيديو

رئيس خط نجدة الطفل: ما حدث من طفل المعادي المتنمر على أمين الشرطة هو سوء تربية .. فيديو

التصوير تم في أستراليا.. صبري عثمان: النيابة استدعت الشخص الموجود في فيديو إجبار طفلة على التدخين ..فيديو

ترشيحاتنا

10 طرق لربح المال من الإنترنت بسهولة.. بالتليفون وبدون رأس مال

بعد إصابة قفشة والسولية وربيعة بكورونا.. الجهاز الفني للأهلي يستدعي 3 لاعبين

كورونا يخترق الأهلي وموسيمانى خارج الخدمة | ماذا يحدث داخل القلعة الحمراء

رعب من تحور كورونا.. دولتان جديدتان تعلق الرحلات مع بريطانيا

كل صباح .. دراسة تنصح بتناول هذه المشروبات لـ نسف الدهون

صحفي إنجليزي يكشف حقيقة اقتراب محمد صلاح من ريال مدريد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من تجارة السمك لـ مستر أوليمبيا .. كيف بدأ بيج رامي رحلته في كمال الأجسام؟

كل صباح .. دراسة تنصح بتناول هذه المشروبات لـ نسف الدهون

ماذا يحدث للجسم عند النوم يوميا قبل الـ 10 مساءً؟