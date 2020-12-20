بعد تعرضه للضرب بـ الشبشب.. رئيس نجدة الطفل يكشف تطورات جديدة في قضية طفل الليمون

قال صبرى عثمان، رئيس خط نجدة الطفل عن واقعة ضرب طفل الليمون على يد جدته أنها تطورات جديدة بعد واقعة استغلاله التى تم التحقيق فيها خلال الشهرالماضى.





وأضاف "عثمان" لصدى البلد" أن بداية الواقعة كانت في نهاية نوفمبر الماضى ، ونيابة كوم حمادة حققت في واقعة استغلاله في بيع ليمون وتم تسليمه للجد ، ونحن أمام واقعة جديدة يتم النظر بها.





وتم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر تعرض الطفل للضرب الشديد من جدته بالشبشب، مرددة "علشان تفتكر" مكررة سؤال: "هتنسى تاني ولا هتفتكر"، ما جعل هناك مطالب بإبعاد الطفل عن هذا الأذى النفسى ونقل حضانته.





كانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصور لطفل بعنوان "بائع الليمون"، تبعه مقطع آخر أثير فيه تعرضه للخطر، واستغلاله اقتصاديًّا، من أحد ذويه، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة لكشف حقيقتها.





وأخطرت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل"، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وندبت "لجنة الحماية الفرعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة" بمركز كوم حمادة، بإعداد تقرير حول الحالة التي عليها الطفل، ومدى تعرضه للخطر والتوصيات المقترحة بشأنه.





وسألت "النيابة العامة" الطفل المعني وعمره عشر سنوات– فقرر إقامته في صحبة جَديه منذ نشأته بعدما هجره والداه، وأنهما يتكفلان بحسن رعايته.





وأبدى الطفل رغبته في الالتحاق بمراحل التعليم الأساسي التي تخلف عنها، وأنه يشتغل بتجارة "الليمون" بإيعاز من جده، ولرغبته في الاعتماد على نفسه، مؤكدًا أن أحدًا لم يُجبره أو يُكرهه على ذلك، وشهد جَدَّ الطفل بذات مضمون الأقوال في التحقيقات.





وثبت بتقريري "رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي" بمحافظة البحيرة، و"اللجنة الفرعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة" بمركز كوم حماده تعرض الطفل لحالة من الخطر لعدم التحاقه بمراحل التعليم الأساسي، وتخلي والديه وأشقائه عنه.







وأكد التقريران تكفل جديه منذ نشأته، وأوصيا بتسليمه إليهما بعد أخذ التعهد اللازم عليهما باستمرار حسن رعايته وإلحاقه بمراحل التعليم الأساسي.





وعلى ذلك قررت "النيابة العامة" تسليم الطفل لجده كتوصية التقريرين، والاستعلام من "مصلحة الأحوال المدنية" عن مدى صدور شهادة بقيد ميلاده، والأمر بتحريرها إن لم تكن صدرت.