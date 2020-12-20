سفارة السويد بالقاهرة تنظم ورشة عمل افتراضية حول سلامة الطرق

نظمت السفارة السويدية بالقاهرة، بالشراكة مع وزارة النقل وهيئة النقل السويدية، وبالتعاون مع مجلس التجارة والاستثمار السويدي ومجموعة Volvo،وبحضور منظمات المجتمع المدني ورشة عمل افتراضية حول سلامة الطرق.





بحسب موقع السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد يان تيسليف، سفير مملكة السويد بالقاهرة، حرص بلاده على دعم التعاون المستمر مع مصر من أجل تعزيز السلامة على الطرق.





قام الدكتور لارس إيكمان، كبير خبراء سلامة الطرق في أكاديمية VisionZero السويدية بإدارة ورشة عمل حول أهمية جمع وتحليل البيانات من أجل تطوير أنظمة وقوانين الطرق، كما سلط الضوء على أهمية مراعاة الخطأ البشري عند القيام بتصميم أنظمة التنقل المختلفة.





أكدت آنا ريج بيرلينج ، مديرة سلامة المنتجات والطرق في مجموعة Volvo السويدية على أهمية دور مصنعي السيارات والحافلات في الحد من حوادث الطرق.



