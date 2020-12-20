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أخبار البلد

سفارة السويد بالقاهرة تنظم ورشة عمل افتراضية حول سلامة الطرق

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:54 م
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
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محمد وديع
نظمت السفارة السويدية بالقاهرة، بالشراكة مع وزارة النقل وهيئة النقل السويدية، وبالتعاون مع مجلس التجارة والاستثمار السويدي ومجموعة Volvo،وبحضور منظمات المجتمع المدني ورشة عمل افتراضية حول سلامة الطرق. 

بحسب موقع السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد يان تيسليف، سفير مملكة السويد بالقاهرة، حرص بلاده على دعم التعاون المستمر مع مصر من أجل تعزيز السلامة على الطرق.

 قام الدكتور لارس إيكمان، كبير خبراء سلامة الطرق في أكاديمية VisionZero السويدية بإدارة ورشة عمل حول أهمية جمع وتحليل البيانات من أجل تطوير أنظمة وقوانين الطرق، كما سلط الضوء على أهمية مراعاة الخطأ البشري عند القيام بتصميم أنظمة التنقل المختلفة.  

أكدت آنا ريج بيرلينج ، مديرة سلامة المنتجات والطرق في مجموعة Volvo السويدية على أهمية دور مصنعي السيارات والحافلات في الحد من حوادث الطرق.

وبحسب ما أورده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقريره نصف السنوى عن حوادث الطرق والقطارات الصادر فى نوفمبر 2018، فإن عدد حوادث السيارات بلغ  4426 حادثًا خلال النصف الأول من عام 2018 مقابل 5836 حادثة خلال الفترة نفسها عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 24.2%، ونتج عنها 1560 متوفى، و5936 مصابًا.

ومصر مصنفة من الدول المتوسطة فى عدد وفيات الطرق، وليس من الدول المرتفعة.
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