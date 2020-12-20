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حوادث

حجز الطعن على براءة ضباط قسم الهرم من تهمة تعذيب محتجز للحكم بجلسة 7 مارس

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:51 م
محكمة
محكمة
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محمد عبدالله
حجزت محكمة النقض طعن النيابة العامة علي حكم محكمة الجنايات ببراءة أفراد شرطة بتهمة تعذيب مواطن حتي الموت داخل قسم شرطة الهرم لجلسة 7 مارس للحكم.

كانت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، قضت ببراءة 6 ضباط وأمينى شرطة من تهمة تعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم.

ووجهت النيابة لهم تهمة تعذيب المجني عليه محمود سيد محمد حسين- المتهم في جناية قتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية، داخل قسم شرطة الهرم، خلال الفترة من 13 فبراير حتى 6 مارس، لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة والإرشاد عن أداتها ومتحصلاتها.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم احتجاز المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، واقتادوه إلى قسم شرطة الأهرام، وحجزوه مقيدًا لمدة جاوزت 20 يومًا، فيما نسبت للمتهمين الثاني (وكيل مباحث القسم)، والثالث (رئيس المباحث) تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة بعدما جرداه من ملابسه وكشفا عورته وأبقياه عاريًا على مرأى منهما ومن المتواجدين بوحدة البحث الجنائي بقسم الشرطة.
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