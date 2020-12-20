رئيس جامعة بني سويف: كلية الزراعة تفوز بمشروعين من تطوير التعليم العالي بـ 3.3 مليون جنيه

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم، فوز كلية الزراعة بمشروعين، الأول يختص بدعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي بقيمة 2 مليون و300 ألف جنيه، والثاني عن تطوير نظم القياس والتقويم بقيمة مليون جنيه من وحدة إدارة مشروع تطوير التعليم العالي (إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد).





وقال "منصور" إن مشروع دعم وتطوير الفاعلية بمؤسسات التعليم العالي يعد مشروع خدمي لدعم وتطوير فاعلية التعليم بكلية الزراعة لخدمة العملية التعليمية التي تخص الطلاب في كافة تخصصات الكلية ودعم البحوث التي تخصص الدراسات العليا بالكلية وتطوير العملية التعليمية في المجال الحديث مثل التعليم المدمج، والتعليم عن بعد، وتطوير المعامل وإجراء بعض ورش العمل لتأهيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.





وأوضح رئيس الجامعة أن مشروع تطوير نظم القياس والتقويم يتم من خلاله متابعة عملية القياس وتقويم الطلاب والامتحانات على أساس علمي وتشمل الوحدة لجان بنوك الأسئلة، والإحصاء والمتابعة، والدعم الفني، والتصحيح الإلكتروني، ووحدات التدريب وتكنولوجيا المعلومات، والاستبيانات، والاختبارات الإلكترونية، ويتم من خلاله تدريب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الفني والإداري على نظم القياس والتقويم وإعداد برامج متخصصة والتقويم الشامل وفقًا لمعايير التخرج.





يذكر أن مدير المشروع الدكتور عبد اللاه سيد عميد كلية الزراعة، والمدير التنفيذي للمشروعين الدكتور وائل الشيخ، والدكتور رأفت جلال.





اقرأ أيضًا :





وتفقد الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية ، الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي بدأت فى التاسعة صباحًا وتستمر حتى الثالثة عصرًا، حيث انطلقت الانتخابات بالتصويت فى صناديق الاقتراع داخل الكلية عقب انتهاء فترة دعاية امتدت لثلاثة أيام، على أن تجرى جولة الإعادة غدا الإثنين.

وتابع رئيس الجامعة توافد الطلاب على صناديق الانتخابات، مؤكدًا أهمية المشاركة فى هذا الحدث المهم، وحرص الجامعة على دعم الاتحادات الطلابية للقيام بدورها فى تمثيل الطلاب، وتنظيم الأنشطة الطلابية، وأهمية تحفيز الطلاب على المشاركة فيها، ودعم التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



