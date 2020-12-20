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أخبار العالم

بوتين: روسيا بحاجة إلى حماية حدودها نظرا لمخاطر الصراعات الإقليمية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:54 م
بوتين
بوتين
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على صالح
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحاجة إلى حماية حدود الدولة الروسية بشكل فعال بالنظر إلى مخاطر اشتعال الصراعات في البلدان المجاورة.


وأكد بوتين خلال زيارة إلى مقر جهاز المخابرات الأجنبية، اليوم الأحد، قائلا "نحن بحاجة إلى ضمان حماية أكثر فعالية لحدود الدولة ، علاوة على ذلك بالنظر إلى مخاطر اشتعال الصراعات الإقليمية بالقرب من حدودنا".




وأمر بوتين بإيلاء اهتمام جدي لأمن المعلومات ومحاربة التطرف والفساد والجرائم الاقتصادية.


وبدورهم، يجب على موظفي دائرة الحماية الفيدرالية الاستمرار في ضمان أمن مرافق الدولة والأحداث الحيوية بشكل فعال، بينما يجب على المديرية الرئيسية للبرامج الخاصة التعامل مع "مجموعة واسعة من المهام لتعزيز استقرار عمل هيئات الدولة الرئيسية وأنظمة الاتصالات في أي وحتى أصعب المواقف".


وأشار الرئيس الروسي إلى أنه ينبغي لأجهزة المخابرات الروسية أن تواصل كفاحها الحازم ضد الإرهاب، الأمر الذي جعل من الممكن خفض عدد هذه الجرائم بشكل كبير.


ووفقًا لـ بوتين، انخفض عدد الجرائم المتعلقة بالإرهاب في روسيا على مدار السنوات الماضية بشكل كبير، تم تسجيل اثنتين فقط من هذه الجرائم في الأشهر الـ 11 الماضية من العام الجاري مقارنة بـ 36 في عام 2015.


إن العمل الشاق والخطير اليومي الضخم وجودته الجديدة وراء هذه الإحصائيات. 


ويجب أن يستمر موظفو جهاز الأمن الفيدرالي والأجهزة الأخرى تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في العمل بنفس الطريقة الحازمة والمتسقة.


وقارن بوتين أيضًا الوضع الحالي ليس فقط مع منتصف التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، ولكن أيضًا مع عام 2010، عندما تم تسجيل حوالي 779 جريمة تتعلق بالإرهاب في روسيا.


وأشار بوتين إلى أن الشعب الروسي "لديه رصيد لتسويته" مع الإرهاب الدولي. 


وقال الرئيس "نتذكر كل من مات وهم يدافعون عن روسيا ضد هذا العدو القاسي الذي واجهته بلادنا في أصعب وقت في تاريخها".
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