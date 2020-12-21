نائب عن تقرير البرلمان الأوروبى: لا أساس له من الصحة ويتضمن معلومات مغلوطة

وأكد "مخاليف" لـ"صدى البلد"، أن سبب إطلاق البرلمان الأوروبى هذا التقرير هو تقدم مصر فى جميع المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية او العسكرية، لافتًا الى أن أى تقرير يجب ان يتكون من أسس علمية تتضمن معلومات وارقام حقيقية تؤخذ عن طريق إستطلاع الأراء والإستبيانات على أرض الواقع وتقرير البرلمان الأوروبى يتفقد كل ذلك وهذا يؤكد بطلانه.

جاء ذلك بعد أن تابع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال بإستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ‏معتبرًا أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية - الاوروبية، ومؤكدًا رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، ‏جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.‏



