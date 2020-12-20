زوجة راغب علامة تخطف الأنظار مع ابنها خالد .. أفضل صديق لي













نشرت جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" .





وظهرت جيهان علامة بصحبة ابنها خالد وهي تحتضنه وعلقت على الصورة قائلة: "مطابقة مع أفضل صديق لي 🖤".









ويعمل النجم اللبنانى راغب علامة على التحضير لأغنية جديدة باللهجة اللبنانية، من كلمات وتوزيع إيلي سابا، وألحان وسام الأمير، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، على أن يتم تسجيلها وطرحها على موقع يوتيوب والمنصات الغنائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.









كان المطرب والملحن أحمد زعيم كشف عن تعاونه مع النجم اللبنانى راغب علامة فى أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم "ليه سايبنى"، من كلمات أحمد قطوط، توزيع الموسيقى جون مارى رياتشى، والثانية بعنوان "كنا حبايب"، من كلمات هيثم سليم، وتوزيع جون مارى رياتشى.









يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى.









كان الفنان راغب علامة قد احتفل بعيد ميلاد زوجته قبل أيام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.









وظهر راغب علامة برفقة زوجته وعلق قائلا: Happiest birthday to my life partner، كل عام وانتي بألف خير حبيبة قلبي وشريكة حياتي وأم أولادي.









وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان راغب علامة مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي : حلوين اوي ، ايه الجمال دا ، ربنا يخليكوا لبعض.









كان الفنان راغب علامة قد قال ،إن الطبقة السياسية التى تتصارع على حكم لبنان لا تمثل الشعب اللبنانى بل تمثل أتباعهم فقط، الطبقة السياسية لم ينتخبها أحد، ولكنها فرضت علينا عبر خطط شيطانية".



