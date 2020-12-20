ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

زوجة راغب علامة تخطف الأنظار مع ابنها خالد .. أفضل صديق لي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:04 م
جيهان علامة ونجلها
جيهان علامة ونجلها خالد
Advertisements
محمد بدران



نشرت جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" .

وظهرت جيهان علامة بصحبة ابنها خالد وهي تحتضنه وعلقت على الصورة قائلة: "مطابقة مع أفضل صديق لي 🖤".


ويعمل النجم اللبنانى راغب علامة على التحضير لأغنية جديدة باللهجة اللبنانية، من كلمات وتوزيع إيلي سابا، وألحان وسام الأمير، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، على أن يتم تسجيلها وطرحها على موقع يوتيوب والمنصات الغنائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.


كان المطرب والملحن أحمد زعيم كشف عن تعاونه مع النجم اللبنانى راغب علامة فى أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم "ليه سايبنى"، من كلمات أحمد قطوط، توزيع الموسيقى جون مارى رياتشى، والثانية بعنوان "كنا حبايب"، من كلمات هيثم سليم، وتوزيع جون مارى رياتشى.


يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى.


كان الفنان راغب علامة قد احتفل بعيد ميلاد زوجته  قبل أيام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 


وظهر راغب علامة  برفقة  زوجته وعلق قائلا: Happiest birthday to my life partner، كل عام وانتي بألف خير حبيبة قلبي وشريكة حياتي وأم أولادي.


وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان راغب علامة مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي : حلوين اوي ، ايه الجمال دا ، ربنا يخليكوا لبعض.


كان  الفنان راغب علامة قد قال ،إن الطبقة السياسية التى تتصارع على حكم لبنان لا تمثل الشعب اللبنانى بل تمثل أتباعهم فقط، الطبقة السياسية لم ينتخبها أحد، ولكنها فرضت علينا عبر خطط شيطانية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

راغب علامة: الطبقة السياسية لم ينتخبها الشعب اللبنانى بل فرضت عليه بخطط شيطانية

حبيبة قلبي وشريكة حياتي.. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

طارت الأموال وفجروا بيروت.. تعليق ناري من راغب علامة على الوضع الراهن بلبنان

رغم مرور أيام على نشرها.. صورة نجل راغب علامة مع والدته تثير الجدل

فيديو جراف.. نجل راغب علامة يثير الجدل مع والدته

راغب علامة في إجازة رومانسية مع زوجته بإسطنبول.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد إصابة قفشة والسولية وربيعة بكورونا.. الجهاز الفني للأهلي يستدعي 3 لاعبين

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

سر خطير أخفته ناسا عن هبوط رحلة أبولو على سطح القمر.. تفاصيل

عروض فرنسية .. الزمالك يرفض رحيل مصطفى محمد .. تفاصيل

الفيروس خطير.. أحمد موسى: حملة التطعيم بلقاح كورونا تنطلق الأسبوع المقبل

ما لا تعرفه عن السلالة الجديدة من كورونا |تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سر خطير عن جسد بيج رامي

الجندي المجهول .. من هي زوجة بيج رامي بطل مستر أولمبيا؟