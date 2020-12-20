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رياضة

مران الزمالك.. تدريبات إضافية للمثلوثي و بامبو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:26 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
  حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تخصيص تدريبات إضافية للثنائي حمزة المثلوثي وكريم بامبو بعد انتهاء التدريبات الجماعية. 

وقام الثنائي بأداء تدريبات منفردة من أجل تجهيزهما للمباريات المقبلة. 

خضع حازم إمام ويوسف إبراهيم "أوباما" لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بعد انتهاء الفريق من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.


ويسعى الجهاز للوصول بالثنائي لأعلى مستوى لتجهيزهما للمباريات المقبلة.


ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الغزالة التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.
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